此内容发布于2019年11月1日 上午5:35

（法新社华盛顿31日电） 美国加州联邦众议员希尔（Katie Hill）在辛辣私生活遭爆料、裸照被公开后宣布辞职，今天她趁着任内最后一次国会表决，指控总统川普「对女性滥用权力」。

民主党主导的联邦众议院今天通过弹劾川普的调查程序，正式摊开弹劾川普的路线图。川普被控对乌克兰提出不当要求，以协助自身竞选连任，目前众院正在搜集证据来支持指控。

希尔在众院最后一场演讲表示：「今天是我最后一次参与表决。由于（川普）极度滥权，包括对女性滥用权力，我支持弹劾程序。」

希尔今天告诉国会：「我即将离开，因为厌女文化兴高采烈地消费我的裸照，还让我的粗暴前夫能继续凌虐我。」

「我即将离开。但是有男人遭到故意进行性暴力行为的可信指控，却还留在委员会会议室、最高法院、这个众议院，最糟的是连椭圆形办公室（Oval Office）内都有。」

希尔接着严厉谴责川普，表示川普「这个男人吹嘘他的猎艳经验，已有数十名女性出面指控他性侵，他推行的政策对女性极其有害」。

「而且他提名的法官充斥法院，这些法官骄傲地做出判决，剥夺女性控制自己身体的根本权利。」

希尔最后表示：「谨代表美国女性，我支持继续对川普弹劾调查。」

32岁的希尔原被视为民主党明日之星，但在被控与部属发生性关系，违反众院纪律规则后，于27日宣布辞职，但希尔仍否认指控。

不过身为公开双性恋的希尔倒是承认，曾与现在准备离婚的丈夫和一名女性选战工作人员有三角性关系。这段关系发生于希尔就职前，因此不受众院纪律规则规范。

众院纪律委员会则于昨天宣布，希尔被控可能在抵达华府任职后与一名国会职员有染，委员会正在调查。

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