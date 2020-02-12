此内容发布于2020年2月12日 下午11:05

（法新社日内瓦/耶路撒冷12日电） 联合国公布112家在以色列屯垦区从事商业活动的企业名单，包括网路共享住宅平台Airbnb、美国线上旅旅公司Expedia和TripAdvisor等。以色列今天予以严厉抨击，而巴勒斯坦则大表欢迎。

联合国公布这项名单，是基于2016年联合国人权理事会（UN Human Rights Council）决议案要求，提供「在以色列占领巴勒斯坦的屯垦区上，从事特定活动的企业资料库」。

国际社会认为以色列屯垦区不仅违法，同时也是以色列和巴勒斯坦和平的主要障碍。

目前约有20万以色列人定居于占领地的东耶路撒冷屯垦区，大约40万人居住在布满屯垦区的约旦河西岸，规模由小村庄至大城镇。

今天公布名单范围涵盖多家大型国际企业，包括法国能源发电及交通运输集团阿尔斯通（Alstom）、摩托罗拉系统公司（Motorola Solutions）与订房网站平台Booking.com。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）在声明中抨击这项名单「可耻，是向一些想要伤害以色列的国家与组织施以的压力投降」。

另一方面，巴勒斯坦外长马里奇（Riyadal-Maliki）则盛赞这份名单是「国际法和外交努力的胜利」。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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