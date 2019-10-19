此内容发布于2019年10月19日 下午9:50

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普先前宣布要在佛罗里达州自家高尔夫球渡假村主办明年6月的七大工业国集团（G7）高峰会，挨批想藉总统职务捞钱，他今天推翻这项决定，说将另觅他处举行高峰会。

川普推文说：「基于媒体和民主党疯狂和非理性的敌意，我们将不再考虑让位于迈阿密的川普国家多罗高尔夫俱乐部（Trump National Doral Golf Club）作为主办2020年G7高峰会的地点。」

「我们将即刻开始另觅他处，包括将大卫营（Camp David）列入考量。」

白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）17日在记者会上多次强调，多罗高尔夫俱乐部设备完善，非常适合进行这类活动。他还说幕僚勘查过12个不同地点，但最后仍决定多罗度假村最适合。

白宫的这项宣布立即引来批评，认为有道德规范与利益冲突之嫌，也可能违反美国宪法规定的「薪酬条款」。这项条款禁止美国总统从外国政府收取款项。

不满的民主党国会议员昨天推动立法阻挡他的计画。

这些国会议员表示，「川普拦劫行为损害七大工业国集团（恶棍）法」（Trump's Heist Undermines the G-7 (THUG) Act）将删减所有在迈阿密川普国家多罗高尔夫俱乐部举行G7峰会的联邦经费。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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