此内容发布于2020年3月8日 上午4:35

（法新社旧金山7日电） 暂时停泊在美国加州旧金山外海的豪华邮轮「至尊公主号」获准9日停靠附近的奥克兰港，困在船上不安焦虑的乘客终于放下心中大石，但对后续的处理仍有疑虑。

公主游轮公司（Princess Cruises）原本表示，至尊公主号8日将驶达奥克兰港（Port of Oakland），展开有必要紧急就医入院者的入境程序。

公主游轮公司之后在推特帐号公布最新消息：「＃至尊公主号更新：州和联邦当局进一步检视后勤计画后，决定今天不会泊靠加州奥克兰港，而在9日停靠，时间待定。」

至尊公主号上有45人受检，21人呈阳性反应，19人为船组员，2人为美国籍乘客。

公主游轮公司表示：「乘客如果是加州居民，将前往州内联邦隔离中心进行隔离检疫，非加州居民将由联邦政府移送至其他州的隔离设施。」

「船组人员将在船上隔离检疫」。

船上美国籍乘客莱特（Carolyn Wright）告诉法新社：「我们将在下午左右抵达。入境程序将会花上几天。

「我很开心终于有了方案。我只是希望我们更清楚后续的情况。」

负责统筹全美防疫工作的副总统彭斯（Mike Pence）稍早表示，所有3533名乘客和船组员都必须接受采检，若有必要将进行隔离。

德州国会议员卡斯楚（Joaquin Castro）深夜推文表示：「我被告知川普政府已决定将至尊公主号上部分乘客送到拉克兰空军基地（Lackland AFB）隔离。我们的城市已协助230人隔离，当中包括11名确诊感染者的治疗。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram