此内容发布于2019年10月17日 上午10:35

（法新社布鲁塞尔17日电） 欧盟首席谈判代表巴尼耶今天赞扬，赶在欧盟高峰会登场前最后一刻与英国达成的脱欧协议，是保护欧洲利益的合理妥协案。

巴尼耶（Michel Barnier）告诉记者：「我们已达成公平、合理的协议，且符合我们的原则。」但他呼吁保持审慎态度，因为协议仍需获英国国会通过。英国国会之前曾3度否决先前版本脱欧协议。

英国首相强生（Boris Johnson）19日将把协议带回下议院交付表决。这项协议不确定能否获国会批准，因为甚至在宣布达成脱欧协议前，强生的盟友北爱民主联盟党（DUP）就拒绝这项妥协案。

根据最终协议，英国北爱尔兰省将遵循有限欧盟规范，特别是与商品有关的规定，但仍会留在英国关税领域内。这代表若伦敦当局往后与其他国家达成贸易协议，北爱尔兰可从中获益。

为解决民主同意这项至关重要议题，北爱尔兰地区议会将每4年进行表决，决定是否要维持这项安排。

巴尼耶解释称，若北爱议会否决这项安排，将会有2年「冷静期」，研商替代方案。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也对新脱欧协议表示欢迎。他还认为，协议将会获得持怀疑态度的英国国会议员同意。

在布鲁塞尔召开的欧盟高峰会登场前，马克宏表示，他「有合理信心，相信新协议将能获英国国会批准」。 在英国与欧盟宣布达成新脱欧协议后，各方注意焦点都集中在伦敦当局，看强生是否能获得足够支持，推动国会通过协议。强生先前誓言，要在10月31日带领英国脱离欧盟。

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