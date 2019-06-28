此内容发布于2019年6月29日 上午12:20

（法新社菲律宾英达南镇28日电） 菲律宾当局和专家指出，一支特种部队今天在动荡不安的该国南部受到爆炸攻击，造成3名士兵在内共5人丧命。伊斯兰国声称，这是场自杀攻击事件。

军方指出，与伊斯兰国（Islamic State,IS）挂钩的绑票勒赎集团「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）好战组织，可能是这起和鲁岛（Jolo）爆炸案的背后主谋。这起攻击事件也造成9名士兵受伤。

追踪伊斯兰教极端分子的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）创办人卡兹（Rita Katz）推文表示，IS声称这起爆炸案是由两名发动自杀攻击的人所肇事。

菲律宾军方发言人札格拉（Ramon Zagala）告诉法新社：「这起攻击夺走3名军人性命、9名士兵受伤，另有一名三轮车骑士和小贩妇女也遇袭身亡。」

根据当地媒体播出的照片，这起攻击事件炸毁了军营哨门上的屋顶，也把一旁的混凝土墙炸黑。

今年1月，一名疑似自杀炸弹客攻击和鲁一座罗马天主教教堂，夺走21条人命后，菲律宾恢复对付岛上好战分子的扫荡行动。

菲律宾境内有许多武装组织，其中一些与过去长达数十年的叛乱问题有所关连，他们目的是在天主教徒占多数的菲律宾，于南部地区打造一个穆斯林家园。

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