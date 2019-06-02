此内容发布于2019年6月3日 上午1:05

（法新社首尔2日电） 美国代理国防部长夏纳翰今天证实，白宫曾要求在总统川普访日期间，让海军驱逐舰马侃号离开视线范围。白宫幕僚长穆瓦尼说，这「并非无理的请求」。

穆瓦尼（Mick Mulvaney）说，这项要求可能是总统先遣队中的某个人所提出，但没人会因此遭到解雇。

美国媒体报导，川普上周在日本视察一处美军设施时，有人试图遮掩以已故联邦参议员命名的马侃号（USS John S. McCain）舰名，美国代理国防部长夏纳翰（Patrick Shanahan）和川普双双否认知情或授意。

穆瓦尼在美国国家广播公司（NBC）新闻访谈节目「会晤新闻界」（Meet the Press）中承认，可能是白宫先遣队中的某人提出这项要求，但这「并非无理的请求」。

他说：「有人会因此被炒鱿鱼吗？不会。」

夏纳翰今天说，川普的幕僚曾与驻日美国海军第七舰队联系，下达「马侃号必须离开视线范围的指令」。

夏纳翰在飞往亚洲行第3站首尔途中告诉媒体：「最后并未执行那项指令。」

夏纳翰说，他得知这起事件后，便委任五角大厦参谋长领导相关调查。

他还说：「没有将军队政治化的空间，我将以适当方式处理此事。」

川普曾从许多方面批评马侃（John McCain），就算马侃已于去年8月辞世，川普抨击炮火依旧不减。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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