此内容发布于2020年2月10日 上午12:20

（法新社洛杉矶9日电） 美国前总统欧巴马与妻子蜜雪儿监制的纪录片「美国工厂」，今天获颁奥斯卡最佳纪录长片奖。这部在Netflix上架的影片记录俄亥俄州汽车工人2008年经济衰退时被资遣后的经历。

欧巴马夫妇2018年成立制片公司Higher Ground Productions，随即和Netflix签订多年合约。赖赫特（Julia Reichert）和包格那（Steven Bognar）执导的「美国工厂」（American Factory）就是双方第一部合作推出的作品。

欧巴马推文说：「恭喜赖赫特和包格那…讲述了这么一个复杂而动人的故事，记录操纵经济变革对人类造成的后果。」他说：「很高兴看到两位才华横溢的杰出人士为Higher Ground首部纪录片捧回奥斯卡殊荣。」

这部记录片在2019年日舞影展（Sundance Film Festival）拿下美国纪录片最佳导演奖。

「美国工厂」探讨经济错置和文化冲突等议题，背景在美国工业中心俄亥俄州，故事主轴围绕在通用汽车（General Motors）俄亥俄州的老工厂，工厂在2008年关闭，6年后被中国汽车玻璃生产商福耀接手。

影片主角为数千名当年在俄亥俄州玛莲市（Moraine）因经济衰退丢掉工作的汽车厂工人，他们当中一部分人后来被福耀雇用，在原先关闭的工厂改生产汽车玻璃。

入围本届奥斯卡最佳纪录长片奖的还有「洞穴里的医院」（The Cave）和「亲爱的莎玛」（For Sama）这两部关注叙利亚内战的作品、探索两届巴西总统崩坏背后复杂真相的「民主边缘」（The Edge of Democracy）及关于北马其顿山区古代养蜂传统的「大地蜜语」（Honeyland）。

美国前副总统高尔（Al Gore）探讨全球暖化的纪录片「不愿面对的真相」（An Inconvenient Truth）则在2007年获得奥斯卡殊荣。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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