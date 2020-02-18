此内容发布于2020年2月18日 下午11:35

（法新社雪梨19日电） 澳洲前总理艾波特声称，马来西亚多位「非常高阶」官员相信2014年失踪的马来西亚航空MH370班机，是机师蓄意让飞机坠毁的一桩大型自杀式谋杀事件。

马来西亚航空（Malaysia Airlines）MH370班机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中凭空消失，机上有239人，其中多数来自中国。

以澳洲为首的团队在印度洋一处12万平方公里区域，展开航空史上最大规模的搜寻行动，结果毫无所获，完全不见飞机踪影，搜寻行动在2017年1月停止。

2018年美国一家探勘公司展开搜索，经过数个月在海床进行地毯式搜索，仍然毫无结果而作罢。

MH370班机失踪，长久以来流传各种不同说法，从可信的到怪异荒诞的都有，包括经验丰富的机师札哈里（Zaharie Ahmad Shah）行为失常等。

天空新闻网（Sky News）今天将播映的纪录片内容摘录显示，时任澳洲总理的艾波特（Tony Abbott）说，在班机失踪后的一周内，他就被告知，是机师蓄意让这架飞机坠落。

他说：「我从马来西亚非常高层的官员那里，十分清楚地了解到，他们在很早、很早以前就认为，坠机是机师的自杀式谋杀行为。」

札哈里的亲友一直以来都强烈驳斥，批评这是毫无根据的说法。

多位马国官员在2016年曾透露，札哈里在家里的飞行模拟器中，曾模拟过航班在印度洋上空的飞航路线，但官员强调，这并不能证明他是蓄意坠机。

2018年公布的最终报告指出，是飞航管制的疏失，并说飞航路线是经由手动操作而改变。但当局并未作成具体结论，让家属感到愤怒与失望。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

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