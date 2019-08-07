此内容发布于2019年8月7日 下午7:20

（法新社华盛顿7日电） 美国国防部今天宣布，政府已批准出售8亿美元（约新台币252亿元）直升机给南韩。数小时前，美国总统川普表示，南韩已同意分担更多驻韩美军费用。

法新社报导，美国国防部的国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）指出，国务院已同意12架MH-60R多功能海鹰直升机（MH-60R Multi-Mission Seahawk Helicopter）、相关雷达、通讯和武器装备军售案。

美国国防安全合作署表示，这种直升机支援反舰和反潜任务，并处理补给、搜救和中继通讯等次级任务。

美国国防安全合作署说：「大韩民国（南韩）将运用这种升级的能力，作为对抗区域威胁和强化国土防卫的威慑力量。」

MH-60R多功能海鹰直升机由美国国防武器制造商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）旗下的塞考斯基公司（Sikorsky）生产制造。

川普今天稍早推文指出，两国已就南韩对美国提供国防保护分担经费一事协商。

川普推文说： 「过去数十年来，南韩对美国付出相当少。」

「南韩是一个非常富裕的国家，现已感受到对美国提供军事防卫有分担的责任义务。两国之间的关系相当良好！」

自1950年到1953年韩战以来，美韩都是安全联盟的关系。韩战后，南北韩处于停战状态而非以和平条约终战，目前有2万8000多名美军驻守南韩，以防御北韩威胁。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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