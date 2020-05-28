此内容发布于2020年5月28日 下午6:24

口罩将成为乘飞机的标配。 (Keystone / Ennio Leanza)

随着进出瑞士的航班开始增加，各机场与航空公司也已草拟了新的安全措施。大部分时候只会建议乘客佩戴口罩，但在某些情况下口罩则属必戴不可。与此同时，一旦乘客人数增长，社交距离措施也可能会加长候机时间。

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机场须知

虽然苏黎世和日内瓦机场强烈建议旅客佩戴口罩，但此举仍非强制，可是在机场人多拥挤之时，警察有权要求大家戴上口罩。巴塞尔-米卢斯机场则表示，使用该机场的旅客必须戴口罩(多语)外部链接。

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这三座机场都已安装有机玻璃屏，并加强了清洁工作，尤其是重点清洁楼梯扶手、电梯按钮等可能被多人触摸的表面。机场还会为乘客提供洁手消毒液，地面上也做了相应标志，以帮助旅客保持社交距离。

苏黎世机场称将增设护照检查亭，并利用起安检处的分流通道。日内瓦机场送旅客登机的巴士，以及苏黎世机场的巴士和连接E航站楼的Skymetro都会限制人数。

苏黎世机场还将限制2号航站楼到达大厅迎接亲友者的人数。日内瓦与苏黎世两座机场内的商铺将开门营业，届时都会采纳卫生与社交距离措施。



乘机须知

瑞士国际航空公司(SWISS)强烈建议乘客佩戴口罩，但易捷航空(EasyJet)则走得更远，规定乘机旅客必须佩戴口罩。

易捷航空的航班上暂时不会提供食物。而瑞航一开始只提供有限的配餐与饮品选择。最初阶段飞机上也暂不提供杂志与免税商品。

两家航空公司都会限制乘客的座位安排。易捷曾讨论过空出中间座位的想法，但已放弃这个主意。瑞航首席运营官托马斯·弗里克(Thomas Frick)于周四(5月28日)告诉记者，缩减航班乘客座位的做法，从长远来看航空公司将承担不起。

航班安排

易捷、瑞航和雪绒花航空(Edelweiss)将于6月恢复部分瑞士始发的航线。瑞航计划运营飞往41个欧洲目的地，从苏黎世和日内瓦始发的多达190趟航班，但估计到年底前只能达到疫情前50%的水平。

亦隶属于德国汉莎航空集团的雪绒花航空已于5月28日恢复运营，该公司计划到6月底前运营飞往36个度假目的地的171趟航班(多语)外部链接。

易捷将从6月15日起恢复从日内瓦始发(多语)外部链接，飞往多个受欢迎度假目的地的航班。

巴塞尔-米卢斯机场的航班班次6月起也将增加(多语)外部链接。

这一周瑞士政府公布了带领全国走出封锁状态的最终计划。







(翻译：小雷), swissinfo.ch

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