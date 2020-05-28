口罩將成為乘飛機的標配。 (Keystone / Ennio Leanza)

隨著進出瑞士的航班開始增加，各機場與航空公司也已草擬了新的安全措施。大部分時候只會建議乘客佩戴口罩，但在某些情況下口罩則屬必戴不可。與此同時，壹旦乘客人數增長，社交距離措施也可能會加長候機時間。

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機場須知

雖然蘇黎世和日內瓦機場強烈建議旅客佩戴口罩，但此舉仍非強制，可是在機場人多擁擠之時，警察有權要求大家戴上口罩。巴塞爾-米盧斯機場則表示，使用該機場的旅客必須戴口罩(多語)外部链接。

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這三座機場都已安裝有機玻璃屏，並加強了清潔工作，尤其是重點清潔樓梯扶手、電梯按鈕等可能被多人觸摸的表面。機場還會為乘客提供潔手消毒液，地面上也做了相應標誌，以幫助旅客保持社交距離。

蘇黎世機場稱將增設護照檢查亭，並利用起安檢處的分流通道。日內瓦機場送旅客登機的巴士，以及蘇黎世機場的巴士和連接E航站樓的Skymetro都會限制人數。

蘇黎世機場還將限制2號航站樓到達大廳迎接親友者的人數。日內瓦與蘇黎世兩座機場內的商鋪將開門營業，屆時都會采納衛生與社交距離措施。

乘機須知



瑞士國際航空公司(SWISS)強烈建議乘客佩戴口罩，但易捷航空(EasyJet)則走得更遠，規定乘機旅客必須佩戴口罩。

易捷航空的航班上暫時不會提供食物。而瑞航壹開始只提供有限的配餐與飲品選擇。最初階段飛機上也暫不提供雜誌與免稅商品。

兩家航空公司都會限制乘客的座位安排。易捷曾討論過空出中間座位的想法，但已放棄這個主意。瑞航首席運營官托馬斯·弗裏克(Thomas Frick)於周四(5月28日)告訴記者，縮減航班乘客座位的做法，從長遠來看航空公司將承擔不起。

航班安排



易捷、瑞航和雪絨花航空(Edelweiss)將於6月恢復部分瑞士始發的航線。瑞航計劃運營飛往41個歐洲目的地，從蘇黎世和日內瓦始發的多達190趟航班，但估計到年底前只能達到疫情前50%的水平。

亦隸屬於德國漢莎航空集團的雪絨花航空，已於5月28日恢復運營，該公司計劃到6月底前運營飛往36個度假目的地的171趟航班(多語)外部链接。

易捷將從6月15日起恢復從日內瓦始發(多語)外部链接，飛往多個受歡迎度假目的地的航班。

巴塞爾-米盧斯機場的航班班次6月起也將增加(多語)外部链接。

這周瑞士政府公布了帶領全國走出封鎖狀態的最終計劃。







(翻译：小雷), swissinfo.ch

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