此内容发布于2019年7月30日 上午9:30

卡佩尔桥(Chapel Bridge)是卢塞恩的标志性景点，该市长期吸引大量游客观光，但多数游客不在城里过夜。 (© Keystone / Urs Flueeler)

瑞士最受欢迎的旅游目的地之一正在评估其旅游战略，并考虑征收长途大巴车入城费，以缓解交通拥堵并减少游客过多所造成的扰民现象。

卢塞恩每年接待超过900万名游客(相当于每天25’000人)，绝大多数游客不会在这个瑞士中部小城过夜(多语)外部链接。一些亚洲游客通常会乘坐长途大巴车快速游览城内主要景点，然后匆匆赶往下一个目的地。

为了解决当地市民的担忧，市政当局正在研究一项提案，拟对市中心停留的长途汽车每辆收取120瑞郎(约合人民币837元)的费用，旨在缓解交通拥堵，同时让游客分摊基础设施建设成本。

自2015年以来，在高峰时间前往主要旅游景点的长途汽车只能快速下客并立即驶离。目前有不少建议都旨在解决旅游车辆涌入导致的交通拥堵问题。其中一项倡议比较受欢迎，即在城市北部提供长途汽车专用的地下停车场，该停车场通过地铁与市中心相连。

然而，市政当局出于成本考虑驳回了该提议，认为这种项目不现实。市政府牵头的一项研究则建议在西城区设立专用停车场，位置靠近足球场和当地火车站。

该市计划发布一项新的旅游战略，这项工作将包括从2019年底开始收集居民的投诉意见，确定基础设施建设需求，并实施明确的长途大巴车停车规定。



不存在人满为患

市政当局坚持认为卢塞恩的游客数量不存在过多的问题。负责环境和交通事务的阿德里安·博尔古拉(Adrian Borgula)表示，去年5月，上万名中国游客突降该城，参与公司组织的旅行活动，总体而言秩序井然，管理妥当，“没有给城市的日常生活带来重大影响”。

他补充说，卢塞恩是一个“全球开放”城市，并强调了旅游业对当地经济的重要性。

瑞士旅游局局长马丁·尼德格尔(Martin Nydegger)最近在接受瑞士广播电视采访时表示：“瑞士旅游局正致力于促进旅游景点的多样化，提供不同地点的景点选择，让游客能在不同的季节赴瑞士旅游，以减轻某些景点的游客压力。”



Keystone-SDA/gw

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题