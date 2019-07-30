此内容发布于2019年7月30日 上午9:30

卡佩爾橋(Chapel Bridge)是琉森的標誌性景點，該市長期吸引大量遊客觀光，但多數遊客不在城裡過夜。 (© Keystone / Urs Flueeler)

瑞士最受歡迎的旅遊目的地之一正在評估其觀光策略，並考慮徵收長途觀光巴士入城費，以緩解交通擁堵並減少遊客過多所造成的擾民現象。



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琉森每年接待超過900萬名遊客(相當於每天25’000人)，絕大多數遊客不會在這個瑞士中部小城過夜(多語)外部链接。一些亞洲遊客通常會乘坐長途觀光巴士快速遊覽城內主要景點，然後匆匆趕往下一個目的地。



為了解決當地市民的擔憂，市政當局正在研究一項提案，擬對市中心停留的長途汽車每輛收取120瑞郎(約合121美元)的費用，旨在緩解交通壅塞，同時讓遊客分攤基礎設施建設成本。



自2015年以來，在高峰時間前往主要旅遊景點的長途汽車只能快速讓旅客下車並立即駛離。目前有不少建議都旨在解決旅遊車輛湧入導致的交通壅塞問題。其中一項倡議比較受歡迎，即在城市北部提供長途汽車專用的地下停車場，該停車場通過地鐵與市中心相連。



然而，市政當局出於成本考量駁回了該提議，認為這種項目不現實。市政府牽頭的一項研究則建議在西城區設立專用停車場，位置靠近足球場和當地火車站。



該市計劃發布一項新的觀光策略，這項工作將包括從2019年底開始收集居民的投訴意見，確定基礎設施建設需求，並實施明確的長途觀光巴士停車規定。



不存在人滿為患



市政當局堅持認為琉森的遊客數量不存在過多的問題。負責環境和交通事務的阿德里安·博爾古拉(Adrian Borgula)表示，今年5月，上萬名中國遊客突降該城，參與公司組織的旅行活動，總體而言秩序井然，管理妥當， “沒有給城市的日常生活帶來重大影響”。



他補充說，琉森是一個“全球開放”城市，並強調了旅遊業對當地經濟的重要性。



瑞士旅遊局局長馬丁·尼德格爾(Martin Nydegger)最近在接受瑞士廣播電視採訪時表示：“瑞士旅遊局正致力於促進旅遊景點的多樣化，提供不同地點的景點選擇，讓遊客能在不同的季節赴瑞士旅遊，以減輕某些景點的遊客壓力。”



Keystone-SDA/gw

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