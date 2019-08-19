就在去年12月，艺术品收藏家斯特法尼尼与世长辞。他昔日珍藏的《小王子》草图，数月以来就这么默默无闻地躺在那栋房子里，未曾被人察觉；直到近日，才因被人意外发现带有圣-埃克苏佩里的亲笔签名而重见天日。

(Keystone / Francois Mori)

一家艺术基金会称，近日，在瑞士北部温特图尔市(Winterthur)的一所房屋里发现一批出自经典童话《小王子》的作者-法国作家及飞行员安托万·德·圣-埃克苏佩里(Antoine de Saint-Exupéry)之手的原版素描手稿宝藏。



其中一幅素描草图呈现的正是经典一幕：在孩童看来正在吞噬消化蟒蛇的大象，到了成人眼中却南辕北辙地成了一顶帽子。这批彩色素描中也出现了小王子、狐狸以及小王子在星球上邂逅的那位期冀靠着酗酒来麻痹自己、嗜酒如命的醉汉形象；不仅如此，此次还发现了圣-埃克苏佩里写给妻子的一封情书。



自1943年出版至今，《小王子》相继被翻译为360余种语言和方言，更凭借全球2亿多册的销量，跻身最畅销的图书榜单第14位。它讲述了一位来自遥远星球、对外面的世界充满渴望的星际旅行者，走访不同星球，邂逅形形色色的人与事，以期寻找友谊与理解的故事。



上个世纪80年代，艺术品收藏家布鲁诺·斯特法尼尼(Bruno Stefanini)在瑞士温特图尔市成立了艺术、文化与历史基金会(Foundation for Art, Culture and History，多语)外部链接。就在去年12月，斯特法尼尼与世长辞。他昔日收集并珍藏的《小王子》原版草图，数月以来就这么默默无闻地躺在那栋房子里，未曾被人察觉；直到近日，才因被人意外发现带有圣-埃克苏佩里的亲笔签名而重见天日。



据该基金会介绍，这些原版草图目前依然处于“令人出人意料的良好保存状态”。现尚未决定究竟是否将其公开展出，不过，基金会计划将这些尘封多年的作品展示给美国纽约的摩根图书馆与博物馆(Morgan Library and Museum)，因为那家博物馆里已收藏有多件《小王子》的素描草图和原始手稿。

Keystone-SDA/mga

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