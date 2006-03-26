日内瓦首次试行匿名简历招聘

此内容发布于2006年3月26日 上午9:01 最后更新 - 2006年3月26日 -09:01

面试的重点将完全建立在申请者的工作技能和经验之上 (Keystone)

在众多国家和城市中，职业应聘者由于其肤色、年龄、宗教信仰，健康状况等原因而受到招聘单位的歧视和拒绝。为阻止在应试过程中出现的这类现象，日内瓦州首次在瑞士试行匿名简历招聘。

这是目前为止在瑞士的首例试点项目。项目的主要参与者是：日内瓦州社会融入办公室、零售商Migros、能源供应商SIG和Vernier协会。

试点项目将为期三个月。其间职业申请者将向申请单位提供具有详细工作技能和经验的工作简历，但申请者的名字、地址、年龄、性别、宗教信仰和残疾状况以及照片则不出现在简历上。匿名简历的目的在于给所有申请者以平等面试的机会。



试点项目负责人André Castella告诉swissinfo记者：“我们不可能知道在应聘过程中出现的受歧视者的确切数字，但我们知道实际数字要比我们知道的多得多。申请者通常由于不同国籍、肤色或宗教信仰而不能参加面试。



重要的是，那些具有相应工作技能的申请者应该得到面试机会，同时我们也想给这些人同样的竞争机会。有些招聘单位拒绝接受非洲工作应聘者。”他补充道，此类匿名简历的方法已在法国测试过。



制定此项试点项目的人承认，在面试过程中不能完全避免歧视现象的出现。但他们强调，匿名简历招聘起码迈出了重要的第一步。



与试点项目同时进行的还有为期一周的反种族歧视活动。



相关文件：

瑞士也存在种族歧视外部链接



相关链接：

日内瓦社会融入办公室(法语)外部链接

日内瓦Migros(法语)外部链接

SIG(法语)外部链接

Vernier(法语)外部链接



swissinfo

Neuer Inhalt Horizontal Line