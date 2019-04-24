攝影師在全局中扮演著什麼角色？ (© Nicolas Brodard)

就在這一秒鐘，數百萬張，甚至數十億張照片正在被人拍攝、被上傳到網絡。即便在一個影像氾濫的世界裡，瑞士攝影師邁克爾·馮·格拉芬利德(Michael von Graffenried)依然相信，專業攝影師的作品不可或缺。



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馮·格拉芬利德通過瑞士新聞​​攝影獎(多語)外部链接，來強調新聞攝影的價值。正是在這位攝影師的倡議下，才在近30年前創辦了這個大獎，以展示照片在新聞報導中的力量。



4月24日，伯恩舉行的頒獎儀式揭曉2019年的獲獎者，無論是巴塞爾市的一場火災、聖誕老人協會，還是瑞士總統花絮，這些攝影師各自“講故事”的不同方式是他們被選中的原因。

在接受瑞士資訊swissinfo.ch記者愛德華多·西曼陶布(Eduardo Simantob)採訪時，馮·格拉芬利德解釋了怎樣的照片才能被評為年度新聞照片，以及專業攝影師如何才能緊跟時代。







馮·格拉芬利德於1957年在伯恩出生。他剛出道不久就發表了一組照片，展示了政客們在議會開會時打瞌睡、挖鼻孔等種種醜態，這些照片引出的醜聞令他受到公眾的關注。



他從業後不久即成為跨國攝影合作社瑪格南攝影通訊社(Magnum Photos)的成員。



上世紀80年代初他拓展了攝影對象，並發表《瑞士形象》(Swiss Image)圖冊。當時癮君子公開吸毒的場景正在蘇黎世頻頻上演。在向瑞士資訊swissinfo.ch主編拉里莎·M·比勒(Larissa M Bieler )介紹自己的攝影報導《可卡因之戀》(COCAINELOVE)的誘因時，他說道：“我最在意的是人。”





他歷時多年在阿爾及利亞拍出了自己的最知名作品。這位瑞士攝影師用十幾年時間記錄下在上世紀90年代發生在那裡的內戰，甚至在其他外國記者都已離開後他仍繼續工作。他的攝影方式很不尋常-他常把相機放在胸部位置直接拍攝對象。

在反思今年的瑞士新聞攝影獎得獎者時，馮·格拉芬利德表示，專業攝影師不同於業餘愛好者的部分原因，在於攝影師用相機凝固住任何獨特時刻之前所做的艱苦工作-無論這工作是勇敢面對戰爭、天災，還是取得拍攝對象的信任。



他還指出影像環境的決定性作用-在將觀眾帶入另一個現實的同時，挑戰他們的信念與感知。



瑞士新聞攝影獎共選出六個類別(新聞時事、日常生活、瑞士故事、芸芸眾生、體育天地和大千世界)的18名得獎者。

瑞士新聞攝影獎於1991年在邁克爾·馮·格拉芬利德的倡議下創辦。這位廣受讚譽的瑞士攝影師出身名門，其家族擁有媒體集團公司Espace Media Groupe，即瑞士新聞攝影獎的贊助人。該企業於2008年被出售給Tamedia集團公司時，查爾斯·馮·格拉芬利德(邁克爾之父)和實業家埃爾溫·萊因哈特(Erwin Reinhardt)共同創辦了萊因哈特-馮·格拉芬利德基金會，此後瑞士新聞攝影獎就一直由該基金會主辦。

(swissinfo.ch)





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