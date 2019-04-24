摄影师在全局中扮演着什么角色？ (© Nicolas Brodard)

就在这一秒钟，数百万张，甚至数十亿张照片正在被人拍摄、被上传到网络。即便在一个影像泛滥的世界里，瑞士摄影师迈克尔·冯·格拉芬利德(Michael von Graffenried)依然相信，专业摄影师的作品不可或缺。

冯·格拉芬利德通过瑞士新闻摄影奖(多语)外部链接，来强调新闻摄影的价值。正是在这位摄影师的倡议下，才在近30年前创办了这个大奖，以展示照片在新闻报道中的力量。

4月24日，伯尔尼举行的颁奖仪式揭晓2019年的获奖者，无论是巴塞尔市的一场火灾、圣诞老人协会，还是瑞士总统花絮，这些摄影师各自“讲故事”的不同方式是他们被选中的原因。

在接受瑞士资讯swissinfo.ch记者爱德华多·西曼陶布(Eduardo Simantob)采访时，冯·格拉芬利德解释了怎样的照片才能被评为年度新闻照片，以及专业摄影师如何才能紧跟时代。



冯·格拉芬利德于1957年在伯尔尼出生。他刚出道不久就发表了一组照片，展示了政客们在议会开会时打瞌睡、挖鼻孔等种种丑态，这些照片引出的丑闻令他受到公众的关注。

他从业后不久即成为跨国摄影合作社玛格南摄影通讯社(Magnum Photos)的成员。

上世纪80年代初他拓宽了摄影对象，并发表《瑞士形象》(Swiss Image)图册。当时瘾君子公开吸毒的场景正在苏黎世频频上演。在向瑞士资讯swissinfo.ch主编拉里莎·M·比勒(Larissa M Bieler )介绍自己的摄影报导《可卡因之恋》(COCAINELOVE)的诱因时，他说道：“我最在意的是人。”

他历时多年在阿尔及利亚拍出了自己的最知名作品。这位瑞士摄影师用十几年时间记录下在上世纪90年代发生在那里的内战，甚至在其他外国记者都已离开后他仍继续工作。他的摄影方式很不寻常-他常把相机放在胸部位置直接拍摄对象。

在反思今年的瑞士新闻摄影奖获奖者时，冯·格拉芬利德表示，专业摄影师不同于业余爱好者的部分原因，在于摄影师用相机凝固住任何独特时刻之前所做的艰苦工作-无论这工作是勇敢面对战争、天灾，还是取得拍摄对象的信任。

他还指出影像环境的决定性作用-在将观众带入另一个现实的同时，挑战他们的信念与感知。

瑞士新闻摄影奖共选出六个类别(新闻时事、日常生活、瑞士故事、芸芸众生、体育天地和大千世界)的18名获奖者。

瑞士新闻摄影奖于1991年在迈克尔·冯·格拉芬利德的倡议下创办。这位广受赞誉的瑞士摄影师出身名门，其家族拥有媒体集团公司Espace Media Groupe，即瑞士新闻摄影奖的赞助人。该企业于2008年被出售给Tamedia集团公司时，查尔斯·冯·格拉芬利德(迈克尔之父)和实业家埃尔温·莱因哈特(Erwin Reinhardt)共同创办了莱因哈特-冯·格拉芬利德基金会，此后瑞士新闻摄影奖就一直由该基金会主办。

(swissinfo.ch)





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