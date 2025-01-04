FBI：赌城特斯拉Cybertruck爆炸案死者患PTSD 无关恐攻

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（法新社洛杉矶3日电） 美国调查人员今天表示，拉斯维加斯川普饭店外一辆Cybertruck爆炸起火案，是车内死者患创伤后压力症候群（PTSD）了结生命所为，未发现他与恐怖团体有任何关联。

车内死者37岁的利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）是俗称「绿扁帽」的美军特种部队成员，他1月1日在这辆租来的特斯拉（Tesla）电动皮卡内举枪自戕，车内放有汽油罐与烟火，之后爆炸起火燃烧，造成装有玻璃门的川普国际饭店（Trump International Hotel）代客泊车区附近7人受伤。

美国联邦调查局（FBI）干员伊凡斯（Spencer Evans）今天在记者会说：「虽然本案比一般更受关注且耸动，但到头来这似乎是起轻生悲剧，涉及一名身受创伤后压力症候群等问题困扰、功勋卓着的作战退役军人。」

调查人员说，他们仍在调查利弗斯伯格的遗物，但目前只在他的手机发现两封信，信中提到杀生带给他的负荷阴影等各种难题。

伊凡斯说，虽然这辆卡车是在赌城的川普旗下饭店外所爆炸，但利弗斯伯格对川普「未怀有敌意」。

他说，调查人员「未查到死者与任何恐怖团体有涉」还说本案可能是由一些个人与家庭因素所造成。

利弗斯伯格的遗体已烧到难以辨识，但拉斯维加斯警长麦马希尔（Kevin McMahill）表示，有关当局透过牙科纪录与DNA，确认死在这辆Cybertruck内的人就是利弗斯伯格。

麦马希尔说，调查人员仍在努力查明本案的确切时序，目前看来利弗斯伯格饮弹自尽与导致卡车起火的爆炸是「同时」发生。

伊凡斯重申，调查人未发现这起爆炸案跟纽奥良元旦恐攻有关联。

同为元旦当天的纽奥良致命攻击，是一名自我忠于伊斯兰国（Islamic State）的美国陆军退役军人开着一辆卡车冲撞庆贺新年的群众，造成14人死亡，犯嫌之后遭警方开枪击毙。