KCNA：北韩经济代表团访伊朗

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（法新社首尔24日电） 北韩官方中央通信社（KCNA）今天报导，北韩经济代表团已从平壤启程前往伊朗访问。分析家表示，北韩这次罕见访问行程，引发外界对平壤与德黑兰当局合作的疑虑。

北韩中央通信社今天简短报导，北韩对外经济关系部长尹正浩（Yun Jong Ho，音译）为首的代表团22日搭机前往伊朗。报导未披露其他细节。

在北韩代表团这次出访伊朗之前，平壤当局已于近月加强和莫斯科之间的军事关系。

首尔当局宣称，北韩已运送约7000个货柜的武器给俄罗斯，用于对乌克兰的战事，北韩此举可能是为了换取莫斯科对平壤初发展的侦察卫星计画提供技术援助。

俄罗斯近期在联合国安理会动用否决权，让负责监督国际对北韩制裁的专家小组无法续任，北韩对此表达感谢。在那之前，联合国专家小组曾称，正在调查莫斯科与平壤间武器移转的报告。

伊朗和俄罗斯也是军事和政治上的亲密盟友，莫斯科据称在攻打乌克兰的战争中，使用伊朗的无人机。

北韩这次派员访问伊朗前，伊朗首次直接朝以色列领土进行无人机和飞弹攻击。

伊朗此举是在回应4月1日的空袭，造成伊朗位于大马士革的领事建筑被夷为平地，7名革命卫队（Revolutionary Guards）成员丧生，其中2名是革命卫队将领。咸信那场空袭是以色列发动的。

南韩智库韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）北韩专家洪敏（Hong Min，音译）告诉法新社，北韩此趟行程显示平壤有意扩大深化与德黑兰当局的关系，可能利用在伊朗和以色列对峙亟需武器之际，供应武器给伊朗。

洪敏告诉法新社：「鉴于德黑兰和耶路撒冷之间的局势，这次的访问理应受到许多关注。」他还说，德黑兰与平壤长期以来是盟友，双方的武器计画合作可追溯至1980年代。

洪敏指出，平壤提供莫斯科武器，同样地，也可能会对德黑兰这么做，以换取像是石油或金援等回报。