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献给圣灵降临节的一束鲜花 盛开的交响乐

Tulpen Tableau
Christrosen Und Tulpen
Tulpen Fotogramm
Stiefmütterchen
Iris Tulpe
Artischokke Mohn
Gerbera und Ranunkel
Tulpe Mohn
Mohn Lilie
Blumenfotografie

书的封面非常鲜艳抢眼：明亮的粉红色，亚麻布面保证并实现了这一色彩的承诺。 即使是标题“怒放”(Blossom)也实现了他所预期的，每束鲜花都犹如一次颜色的小小爆炸。

粉红色也可以是调色板中的任何一种色彩的选择，因为实际上我们下面在每一页都将遇到几乎所有的色彩和光影。

花束引领我们走过整个季节，花朵潜在水面之下，就像一只缓慢蠕动的毛毛虫吸引着Anna Halm Schudel (德)外部链接用相机一探花萼的内心，如此接近，近的几乎令我们能够感受到照片上的花粉。

这些照片不仅带我们走过四季，还让我们体验了如花一般的生命。从沾有露水的鲜嫩花瓣，到枯萎凋谢的花束，一一呈现在我们眼前。 我们之所以能在《怒放》(Blossom 德外部链接)中看到了各种花卉如何以它们的形式存在，是因为这位艺术家25年来一直致力于这个经典主题的拍摄。该图书由"hi, Megi Zumstein和Claudio Barandun (德)外部链接"设计。

图像排列顺序是在对生活的赞同和肯定、快乐和多彩、色彩和褪色、枯萎、瞬间与诱惑之间的往复。Franziska Kunze (德)外部链接Nadine Olonetzky (德)外部链接在书中发表的两篇文章中，将这些符号以及对花卉静物的历史进行了深入研究。

艺术家Anna Halm Schudel (1945)在苏黎世生活和工作，是一名自由女摄影师。她曾在沃韦(Vevey)和伯明翰(Birmingham)艺术与设计学院接受过培训，之后，她为苏黎世摄影师René Groebli担任了5年助理。

该书由Scheidegger&Spiess出版社于今年春季在苏黎世出版。

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