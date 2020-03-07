自2013年开始至今，瑞士洛桑爱丽舍博物馆收藏了瑞士摄影大师勒内·布里(René Burri)的3万幅包罗万象的私人作品。截至2020年5月3日，这些摄影巨作展向公众开放。



2014年这位伟大的摄影记者与世长辞，结束了他漫长的摄影生涯，享年81岁。他的摄影报道可以从早年一直追溯到生命末期，他从没有停住游历的脚步。尽管他总是在路上，但是他没有一刻忘记过自己的祖国，他是一位有两个宿根的人-瑞士和法国，两个国家一直在他的作品中时隐时现。



展览的名字《视觉的冲击》，与摄影师作品的气势、不羁和狂野特性恰如其分地融合在一起。展览反映出布里发自内心冲破技术束缚，尊重大自然的愿望。



布里曾从师于苏黎世艺术学校著名摄影大师汉斯·芬斯勒(Hans Finsler)，那时摄影刚刚步入艺术领域，媒体的最新技能也无非是用绘图绘画完成的传统艺术。图画被当作摄影的艺术补充表达。



布里从当时身边很多大师那里受益匪浅，瑞士著名摄影记者沃纳·毕肖夫(Werner Bischof)也在工作的时候带着纸笔。



1993年，布里为文艺杂志《DU》前往古巴实地报道，当时的责任编辑Marco Meier在那里与他会合，并将布里从哈瓦那机场接他时的情景记录了下来：



“我有一种回到家的感觉，布里准备得面面俱到，他的酒店房间布置得就像是家里的客厅，到处都是书、第二任妻子的照片、香烟、笔记本、拼图册、水彩、颜料刷，当然还有不可缺少的制作鸡尾酒莫希托要用的青柠和甜酒。”

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