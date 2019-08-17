一座村落的中心繁华地带，或通往城镇的马路，过去往往会以一棵盘根错节的老橡树或者一方巨砾作为显著地标。而现如今，昔日老树巨石的地标功能，被突出某件艺术作品或雕塑的环形交叉路口所取代。成本不斐、甚至毁誉参半，那么，隐藏在这些“环岛艺术”背后的创作初衷究竟是什么？



瑞士，并非唯一一个采用其貌不扬、粗陋简洁的环形交叉路口作为舞台来呈现艺术作品的国度。然而在瑞士，这些用作装饰之途的道路特征，既百卉千葩、包罗万象，又夺人眼球。在瑞士联邦道路局(Swiss Federal Roads Office)司职媒体沟通干事的Thomas Rohrbach解释说，截至目前，还无法确切获知(全国)到底有多少这种典型瑞士风格的环岛，因为”瑞士国内的环形交叉路口隶属于地方市镇行政区域管辖事务范畴，总体数据汇编迄今尚属空白“。不过据他透露，近年来各界对获悉”瑞士风环岛“统计数据的兴趣渐长。



当被问及作为地标的艺术作品，是否会分散途经此地的驾驶员的注意力时，Rohrbach表示他坚信，那些雕塑作品不会引发任何问题。如果司机为此分心，他们自然会减速，即便是置身于车流之中，也会探头看看前方到底矗立着多么不同寻常的物体。

就在拐弯处



世界上第一处环形交叉路口于1905年始建于美国纽约。鉴于交通流量的增长，彼时的纽约亟需提升车流的安全性。巴黎则紧随其后，兴建了道路环岛。法国人为其”环岛艺术“而深感自豪，迄今为止，遍布法国各地的环岛艺术作品已逾50万(多语)外部链接之众。



和法国的情形如出一辙，每年有成千上万的通勤族、各方游客以及卡车司机途径瑞士，流连辗转于各地，见证着这个国度的”环岛艺术“。Friederike Schmid(德)外部链接发起了多项瑞士最富盛名的环岛艺术项目，他也由此成为每每涉及某座瑞士城镇打算在环形交叉路口修建新的地标艺术品时，绝大多数城镇首选的联系人之一。



首件因其艺术性而斩获大奖的环岛作品，题为《邂逅》(Encounter)。这件由希腊艺术家Costas Varotsos创作的作品，于2005年度被评为“瑞士最美环岛杰作”。迄今在瑞士北部，您依然可以欣赏到这件独具匠心的艺术品。



2019年5月，瑞士一座被设计为形似老派黑胶唱片机的环岛-如上图图集中所示，因其简洁且精妙的设计而一夜爆红，备受外界瞩目。



众口难调，或许这一作品并不适宜每个人的喜好，不过，把交通环岛打造为艺术品，看来依然会是瑞士人的“执念”。对于所有瑞士小城镇来说，这无疑是一张向途经此地的过路客彰显自身形象的名片。

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