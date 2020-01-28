(Westend61 / Jan Tepass)

嚴苛的福利法案，使得瑞士成為動物能保全毛皮、魚鰭或翎毛的樂土之一。我們將為您闡述原因何在。

阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

瑞士動物福利法案的基本原則是，無論是農夫、屠宰單位、寵物飼主還是科學工作者，任何人都不得“因不當目的而讓動物遭受疼痛、折磨、傷害或恐懼”。此外，《瑞士動物保護法》(Swiss Animal Protection Act，多語)外部链接明文規定：“在與動物相處時，動物的尊嚴-即動物(作為生命主體)與生俱來的固有價值，必須得到尊重。”



“只有瑞士會在憲法層面保護動物的尊嚴。包括列支敦士登、韓國在內的部分其他國家，僅以法律形式在一定程度上莊嚴昭示了動物尊嚴，”來自瑞士動物權益保護組織“聚焦動物”(Tier im Recht，英、德)外部链接的Katerina Stoykova介紹道。



這項條款有助於庇護瑞士境內的動物免遭欺辱，或免受針對它們的外貌或能力的其他嚴重滋擾。其中就包括逼迫動物飲酒，給它們的毛皮或羽毛染色，克隆動物，或者人為對動物-比方說“水泡眼”金魚或全身無毛的斯芬克斯貓-採取“極端繁殖”，即在雄性動物繁殖期間為了增加成功機率，設法讓其瘋狂交配。與此同時，瑞士明令禁止豢養斷尾且剪耳的狗。動物接受閹割，以及去角，必須在麻醉狀態下進行。



在《世界動物保護指數》(World Animal Protection Index，英)外部链接榜單上，瑞士位居前列：

Map world map

那麼，還有哪些動物福利政策，使得瑞士在各國中脫穎而出呢？



農場動物

瑞士畜牧業指導原則極具物種特異性，且鉅細無遺。譬如，在牲畜圈舍裡，每頭牛的“居住面積”都必須至少達到兩平方米。此外，在瑞士各處農場裡，所飼養的家畜數量也被劃定了上限：每家農場最多能豢養300頭小牛犢、1500頭豬或1.6萬隻母雞。歐盟成員國則沒有此類限制。



動物運往屠宰場的行程，也同樣需接受監管。在歐盟境內，待宰殺動物在途中的運輸時長，限定在24小時以內；反觀瑞士，從動物被裝載上車，到抵達屠宰場將其卸載，時長必須控制在8個小時以內-而運輸限制時長則僅為6個小時。

(Keystone / Peter Schneider)

儘管由瑞士聯邦食品安全和獸醫局(Federal Food Safety and Veterinary Office)發布的一份最新報告發現，部分瑞士屠宰場並未嚴格遵守和執行相關規定，不過，瑞士切實針對家畜、家禽屠宰設置了明確而標準化的指導原則。鑑於在哺乳動物未經擊暈昏迷的情況下便將其宰殺屬於違法行為，因此，瑞士的清真屠宰場須在將待宰動物割喉之前，先將其擊暈，使其失去知覺。然而，按照猶太教規定、遵守猶太教飲食所製作的“潔食”，最終還是得倚賴進口，此舉也引發了圍繞著“在瑞士被視為通過殘忍方法獲取的動物產品-比如鵝肝或青蛙腿-是否應該在瑞士店舖裡銷售”的激辯和討論。



2018年，瑞士對動物保護法案進行修訂更新之舉，使之登上全球各國媒體報章頭條，一夜之間成為舉世關注的焦點。新法對龍蝦和螃蟹的運輸及宰殺方式做出了明確規定，從而將神智清醒、有知覺意識的龍蝦直接扔入沸水中蒸煮的宰殺方式界定為“非法”。 2019年，瑞士議會進一步明令禁止將蛋產業認定為毫無價值的活雄性雞仔送進粉碎機碾碎的做法。



此外，瑞士選民也即將就瑞士是否應對工廠化農業全面叫停(英)外部链接進行投票。



貓、狗及其他寵物

瑞士是歐洲範圍內唯一一個要求對全國範圍內的所有狗植入微型晶片，並在中央數據庫中進行身份註冊的國家。



對於豚鼠、兔子以及長尾小鸚鵡等社會性”群居“物種，瑞士法律明文要求其必須得成對飼養。獨身的貓，則“必須每天與人保持接觸，或者跟其他貓接觸”。

實驗動物

依據瑞士法律規定，只有在沒有其他替代方案時，瑞士才准許進行動物實驗。



《瑞士動物保護法》指出：“只有在經過利益權衡後顯示，該實驗是可允許進行的，州政府相關部門才能對或引發外界壓力的動物實驗予以批准。”與此同時，該法還規定，動物實驗必須遵循俗稱的3R原則：通過替代方法進行替換(replacement)；減少動物實驗所使用的動物數量(reduction)；不斷改善，從而讓動物實驗具體方法更具人性化(refinement)。

(Keystone / Gaetan Bally)

回溯2018年，瑞士共有逾50萬隻動物被用於動物實驗，與前一年相比減少了5%。其中，幼鼠占到了動物實驗主體的90%。此外，瑞士動物實驗中還使用到大老鼠、兔子、魚、狗、貓以及靈長類動物。繼一項請願書被呈交政府之後，瑞士選民將於不久的將來，就是否取締動物和人類實驗進行投票。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram