科学星期六
苏黎世沦为欧洲“周末可卡因疯狂派对之都”
欧洲毒品与药物滥用监测中心(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，多语)外部链接日前对遍布欧洲19个国家56个城市所采集的废水进行的监控检测显示，每逢周末，瑞士苏黎世便肆意纵情于毒品，变身为欧洲“毒城”，可卡因消费量仅次于西班牙巴塞罗那。
整体来看，瑞士各大城市的周末吸毒规模均位居欧洲前列，俨然成为欧洲可卡因消费的“主战场”。在排名前十的欧洲城市中，瑞士竟占据了半壁江山。
根据欧洲毒品与药物滥用监测中心对抽样城市下水道中的水样分析结果，苏黎世以地下水中每个周末日平均每千名居民的污水中可卡因含量高达934毫克位居欧洲第二；其他瑞士城市的“瘾君子”在毒品消费上也相当豪迈，圣加仑(822毫克)、日内瓦(795毫克)、巴塞尔(563毫克)和伯尔尼(528毫克)分居欧洲第四、第五、第八和第九位。
曾经一度，苏黎世的露天吸毒场景根本无法令人视而不见，在其关闭20年之后，瘾君子们的境遇是否得到了改善呢？
swissinfo.ch/sm
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