没有哪位初试滑雪橇的新手会预料到第一天就不慎迎头装上岩石。然而瑞士事故预防委员会(Swiss Council for Accident Prevention)的一项调研显示，瑞士每年记录在册的雪橇致伤事故已逾6500例，其中六分之一为头部碰撞。
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该委员会指出：“一路坐着雪橇飙速抵达山谷的过程中，充足的准备、适宜的用具以及适当的技巧，都至关重要。但事故统计数据表明，并非每位玩家都将此谨记于心。”
据统计，瑞士每年约有6500名雪橇客在遭遇安全事故后需要医疗救助。绝大多数事故都涉及与其他滑雪者或者沿途的树木、障碍物、柱状乃至汽车的迎头冲撞。
调研显示，几乎一半人都会在不佩戴头盔的情况下滑雪橇。自2012年迄今，雪橇客们毫无改变。不同年龄段的滑雪者之间“安全意识”的差异，则颇为显著：在瑞士，99%的儿童及青少年会在滑雪板和单板滑雪板上佩戴头盔，而滑雪橇时乐意佩戴头盔的比例则降至80%；与之形成鲜明对比的是，只有43%的瑞士成年人会戴着头盔滑雪橇，但同样的受访群体中，佩戴头盔从事滑雪或单板滑雪运动的成年人比例高达92%。
瑞士事故预防委员会也提及，部分事故与雪橇类型有关。类似“达沃斯雪橇”(Davoser)或“格林瓦尔德雪橇”(Grindelwalder)这种带钢制滑行装置的经典款木制雪橇，适用于运输货物，而非载人滑行。
据此，该委员会友情提示：“如果您选择平底雪橇toboggan，您就可以更轻松、更精准地及时转向。”
雪橇“安全教程”
- 使用平底雪橇toboggan。它比瑞士传统的木制雪橇更易控制。
- 穿着高帮、结实、耐踩踏的鞋子。可优先考虑底部摩擦性能优良的鞋子。
- 佩戴雪地运动头盔。
- 仅在明确标识着滑雪橇或平底雪橇的路径、无障碍路线或坡道上滑雪橇。
- 不要头朝前以俯势栽倒的姿势滑雪橇，也不要把多副雪橇系绑在一起滑。
- 不要在醉酒状态下滑雪橇。
- 留心其他人：在“超车”时留给他人充足的空间；不要在雪道中间停留；起步和停下之前，注意环顾四周。
(来源：瑞士事故预防委员会)
swissinfo.ch/ts