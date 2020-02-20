一对未佩戴头盔滑雪橇的情侣，当心乐极生悲 (Keystone)

没有哪位初试滑雪橇的新手会预料到第一天就不慎迎头装上岩石。然而瑞士事故预防委员会(Swiss Council for Accident Prevention)的一项调研显示，瑞士每年记录在册的雪橇致伤事故已逾6500例，其中六分之一为头部碰撞。



閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 信息框结尾

该委员会指出：“一路坐着雪橇飙速抵达山谷的过程中，充足的准备、适宜的用具以及适当的技巧，都至关重要。但事故统计数据表明，并非每位玩家都将此谨记于心。”



嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%98%BE%E7%A4%BA-%E6%BB%91%E9%9B%AA%E6%A9%87%E8%80%85%E5%BE%88%E5%B0%91%E6%9C%89%E4%BA%BA%E6%88%B4%E5%A4%B4%E7%9B%94/45568308" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码

据统计，瑞士每年约有6500名雪橇客在遭遇安全事故后需要医疗救助。绝大多数事故都涉及与其他滑雪者或者沿途的树木、障碍物、柱状乃至汽车的迎头冲撞。



调研显示，几乎一半人都会在不佩戴头盔的情况下滑雪橇。自2012年迄今，雪橇客们毫无改变。不同年龄段的滑雪者之间“安全意识”的差异，则颇为显著：在瑞士，99%的儿童及青少年会在滑雪板和单板滑雪板上佩戴头盔，而滑雪橇时乐意佩戴头盔的比例则降至80%；与之形成鲜明对比的是，只有43%的瑞士成年人会戴着头盔滑雪橇，但同样的受访群体中，佩戴头盔从事滑雪或单板滑雪运动的成年人比例高达92%。



瑞士事故预防委员会友情提示：平底雪橇更容易控制。 (Keystone)

瑞士事故预防委员会也提及，部分事故与雪橇类型有关。类似“达沃斯雪橇”(Davoser)或“格林瓦尔德雪橇”(Grindelwalder)这种带钢制滑行装置的经典款木制雪橇，适用于运输货物，而非载人滑行。



据此，该委员会友情提示：“如果您选择平底雪橇toboggan，您就可以更轻松、更精准地及时转向。”

雪橇“安全教程” - 使用平底雪橇toboggan。它比瑞士传统的木制雪橇更易控制。

- 穿着高帮、结实、耐踩踏的鞋子。可优先考虑底部摩擦性能优良的鞋子。

- 佩戴雪地运动头盔。

- 仅在明确标识着滑雪橇或平底雪橇的路径、无障碍路线或坡道上滑雪橇。

- 不要头朝前以俯势栽倒的姿势滑雪橇，也不要把多副雪橇系绑在一起滑。

- 不要在醉酒状态下滑雪橇。

- 留心其他人：在“超车”时留给他人充足的空间；不要在雪道中间停留；起步和停下之前，注意环顾四周。



(来源：瑞士事故预防委员会) 信息框结尾





swissinfo.ch/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram