一對未佩戴頭盔滑雪橇的情侶，當心樂極生悲。 (Keystone)

沒有哪位初試滑雪橇的新手會預料到第一天就不慎迎頭裝上岩石。然而瑞士事故預防委員會(Swiss Council for Accident Prevention)的一項調研顯示，瑞士每年記錄在冊的雪橇致傷事故已逾6500例，其中六分之一為頭部碰撞。



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該委員會指出：“一路坐著雪橇飆速抵達山谷的過程中，充足的準備、適宜的用具以及適當的技巧，都至關重要。但事故統計數據表明，並非每位玩家都將此謹記於心。”



据统计，瑞士每年约有6500名雪橇客在遭遇安全事故后需要医疗救助。绝大多数事故都涉及与其他滑雪者或者沿途的树木、障碍物、柱状乃至汽车的迎头冲撞。



调研显示，几乎一半人都会在不佩戴头盔的情况下滑雪橇。自2012年迄今，雪橇客们毫无改变。不同年龄段的滑雪者之间“安全意识”的差异，则颇为显著：在瑞士，99%的儿童及青少年会在滑雪板和单板滑雪板上佩戴头盔，而滑雪橇时乐意佩戴头盔的比例则降至80%；与之形成鲜明对比的是，只有43%的瑞士成年人会戴着头盔滑雪橇，但同样的受访群体中，佩戴头盔从事滑雪或单板滑雪运动的成年人比例高达92%。

瑞士事故預防委員會友情提示：平底雪橇更容易控制。 (Keystone)

瑞士事故預防委員會也提及，部分事故與雪橇類型有關。類似“達沃斯雪橇”(Davoser)或“格林瓦爾德雪橇”(Grindelwalder)這種帶鋼製滑行裝置的經典款木製雪橇，適用於運輸貨物，而非載人滑行。



據此，該委員會友情提示：“如果您選擇平底雪橇toboggan，您就可以更輕鬆、更精準地及時轉向。”

雪橇“安全教程”

- 使用平底雪橇toboggan。它比瑞士傳統的木製雪橇更易控制。

- 穿著高幫、結實、耐踩踏的鞋子。可優先考慮底部摩擦性能優良的鞋子。

- 佩戴雪地運動頭盔。

- 僅在明確標識著滑雪橇或平底雪橇的路徑、無障礙路線或坡道上滑雪橇。

- 不要頭朝前以俯勢栽倒的姿勢滑雪橇，也不要把多副雪橇系綁在一起滑。

- 不要在醉酒狀態下滑雪橇。

- 留心其他人：在“超車”時留給他人充足的空間；不要在雪道中間停留；起步和停下之前，注意環顧四周。

(來源：瑞士事故預防委員會) 信息框结尾





swissinfo.ch/ts

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