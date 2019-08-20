主日禮拜(Sunday service)可以吸引多達200位信眾，並通過電視轉播服務全球觀眾。 (YOU Church)

瑞士福音派團體YOU Church(多語)外部链接認為，被外界標榜成一個操縱民眾的教派，這樣的評價有失公允。這個組織為人詬病最多的問題包括自稱的“醫治、聚斂錢財以及讓信眾逐漸疏遠家庭。那麼，這個組織的真實面目如何？是誰在背後操控這個組織呢？

在蘇黎世機場附近的Kloten工業區裡，有棟不起眼的建築，乍看之下，這裡怎麼也不像是福音派團體的集會地點。如果不是看到信箱上的名字和樓外掛起的橫幅，我還在想是不是來錯地方了。但是有時候外表是具有欺騙性的。兩位衣著得體的女士在門外迎接了我，並將我帶進了這棟樓的地下室。



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我以為我會看到像大多數瑞士居民樓那樣的地方，在地下儲藏室和洗衣房邊上，會有一個昏暗的大廳。然而，當我被帶到這個巨大的中庭後，我發現這裡看起來更像是音樂會場所，而不是個禮拜中心。它設有一個舞台，上面配備著全套最新的錄像設備，同時還設有咖啡吧以及休息室。這與普通的瑞士新教教堂相去甚遠。

這個信箱，是位於Kloten的YOU Church總部僅有的幾個外部標識之一。 (swissinfo.ch)

我是在週四下午拜訪此地的，當天，這個地方空空蕩盪。迎接我的一位女士是YOU Church的發言人Andrea Wanieck，她是位目光炯炯的黑髮年輕女性。她告訴我，在Kloten，每週會有120到200人參加用德語舉辦的主日禮拜活動，另外還有15億戶家庭可以通過每週三次的電視廣播觀看這些禮拜活動。



教會的主要創辦者之一，是現任高級牧師Jella JR Wojacek-他被稱為牧師J。



Wojacek是受到了尼日利亞的牧師Chris Oyakhilome(英)外部链接的啟發，那位牧師所主持的megachurch 基督使館教會(Christ Embassy)在全球有數以百萬計的信眾。



YOU Church設立之初，是作為位於蘇黎世的國際基督協會(International Christian Fellowship)外部链接的分支組織，一度名為“天國國際使館”(Kingdom Embassy International)。在內部分裂重組後，它以“國際言與靈”(Word & Spirit International)的名稱運營過一段時間-自2015年以後，它開始以“YOU Church”的名義運作。



you church (1) You church service

除了主日禮拜，教堂還舉辦禱告聚會和小型聖經學習課。他們還為信眾的孩子們提供舞蹈和空手道課程以及遊戲室。教堂同時還資助海外講經活動，比如說在多米尼加共和國和菲律賓。



然而，該組織也招致不少批評。去年在Infosekta求助熱線(德)外部链接中，針對該組織的投訴求助數量排名高居第二(多達35次)外部链接。 Wanieck則認為，投訴求助電話數量增長，是所謂的“Infosekta在製造恐慌”。



根據Infosekta提供的資訊，那些打給熱線投訴YOU Church的人士普遍提到三個問題：醫治、金錢問題，以及信眾與家人逐漸疏離。

醫治

作為YOU Church僅有的幾位帶薪員工，Wanieck兼職為該團體工作。

(YOU Church)

“人們一般是從其他基督徒、朋友或是社交媒體上聽說我們的，他們希冀通過上帝的指點來為一些具體問題找到解決辦法，”Wanieck說。



其中一個“康復”辦法針對的是對偏頭痛甚至更嚴重的身體疾病的治療。 Wanieck的助手、接待我的另一位女士說，她一直無法受孕，但是當她參加了一個特別“康復”服務後，她“受到祝福”，從而生下了兩個孩子，自那以後，她開始參與YOU Church的禮拜活動。這位助手不想公開她的身份，因為她曾經收到過一位不喜歡YOU Church的人士的威脅。



“現在許多人都不敢承認這種‘康復’服務有效，因為媒體和懷疑論者們都說：那是個謊言，”Wanieck說。



有些信眾因為怕影響到教堂承諾的“康復”效果，從而拒絕和停止接收正規的醫學治療。這些案例為YOU Church招來了不少指責之聲。



“但人們獲得了‘康復’後，我們會要他們去醫生那裡進行驗證。我們從來沒有說要(他們)停止正規治療，”Wanieck說。



她覺得，如果有些人在被告知不要停止醫學治療的情況下，自己還是選擇停止接受治療，那麼教堂不應因此而受到譴責。



金錢

Wanieck沒有告訴我們YOU Church的年度開銷。但是據她所說，就算所有信徒都按照教堂建議的那樣，向教會捐出個人收入的10%，教會也沒法負擔所有免費活動的開銷-這些活動包括福音音樂會、禮拜日服務、體育活動及其日常運營成本。 10%這一數字，來自於舊約中的概念“什一奉獻”(tithes)，而福音派團體一直以來都被詬病用信眾捐贈來填充其金庫。



“並不是說如果你不付10%，你就不能來到教堂。這是很可笑的。你應該是自由地、愉快地捐出，而不將其視為一種負擔，”Wanieck說。



據她所說，當人們運用上帝的準則行事時，他們就會變得更加成功。她說她曾在祈禱時聽到一個信息，使得她的一個工作項目節省下25萬瑞郎(約合180萬元人民幣)。



“當你經歷了‘康復’奇蹟，你在職業和個人生活中取得了成功，那麼為什麼不能很自願地、懷著愉悅的心情回饋些東西呢？”她說。



疏遠

去年，一位母親到媒體上投訴(德)外部链接說，YOU Church給她的兩個女兒洗腦，導致她們切斷了與她的一切聯繫。 Wanieck否認了這些指控，聲稱這個家庭在女兒們加入教會之前就已經存在許多問題了。她說，那位母親撒了謊，YOU Church並沒有毀掉她與女兒們的關係，而媒體也在那樁不實報導上添油加醋。



這位發言人同時聲稱，絕大多數對YOU Church的指控，來自於信徒們的朋友和親人，而那些人本人從來都沒有參加過任何禮拜活動。



“人們甚至撒謊說，我們把信徒囚禁在地窖裡並讓他們受餓。這是誹謗，”她說。





Infosekta對於YOU Church的看法 Infosekta求助熱線的Susanne Schaaf認同YOU Church與其他更隱秘的團體並不一樣。

但她堅持認為，這些所謂的“自由教會”表現出類似邪教的傾向。

“乍看之下，他們跟任何聖經團體一樣。但這只是硬幣的一面，它的背面則是黑白對立的立場：要麼你和我們、還有上帝一起，要麼你就是撒旦的追隨者，”她說。

她還說，有些成員捐出的費用，超出了他們的承受能力，就因為團體領袖說，他們會得到十倍或百倍的回饋。

關於“醫治”這一問題，Schaaf知道YOU Church已經正式明確表示不要求信徒停止接受正規治療。但是，她認為YOU Church應該採取更多措施，來防止信眾根據自己所願來解讀信息。

“當人們最終遇到問題時，這些團體總是試圖將問題推到外部因素、或是成員自己身上。這些有爭議的團體應該為他們的信息該如何被解讀而負責，”Schaaf說。

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(翻譯：樊樺), swissinfo.ch

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