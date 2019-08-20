主日礼拜(Sunday service)环节可以吸引多达200位信众，并通过电视转播服务全球观众。 (YOU Church)

瑞士福音派团体YOU Church(多语)外部链接认为，自己被标榜成一个操纵民众的教派，这样的评价有失公允。这个组织为人诟病最多的问题包括自称的“治愈、康复”、聚敛钱财以及让信众逐渐疏远家庭。那么，这个组织的真实面目如何？是谁在背后操控这个组织呢？



在苏黎世机场附近的Kloten工业区里，有栋不起眼的建筑，乍一看，这里怎么也不像是福音派团体的集会地点。如果不是看到信箱上的名字和楼外挂起的横幅，我还在想是不是来错地方了。但是有时候外表是具有欺骗性的。两位衣着得体的女士在门外迎接了我，并将我带进了这栋楼的地下室。



我以为我会看到像大多数瑞士居民楼那样的地方，在地下储藏室和洗衣房边上，会有一个昏暗的大厅。然而，当我被带到这个巨大的中庭后，我发现这里看起来更像是音乐会场所，而不是个礼拜中心。它设有一个舞台，上面配备着全套最新的录像设备，同时还设有咖啡酒吧以及休息室。这与普通的瑞士新教教堂相去甚远。



这个信箱，是位于Kloten的YOU Church总部仅有的几个外部标识之一。 (swissinfo.ch)

我是在周四下午拜访此地的，当天，这个地方空空荡荡。迎接我的一位女士是YOU Church的发言人Andrea Wanieck，她是位目光炯炯的黑发年轻女性。她告诉我，在Kloten，每周会有120到200人参加用德语举办的主日礼拜活动，另外还有15亿户家庭可以通过每周三次的电视广播观看这些礼拜活动。

教会的主要创办者之一，是现任高级牧师Jella JR Wojacek-他被称为牧师J。



Wojacek是受到了尼日利亚的牧师Chris Oyakhilome(英)外部链接的启发，那位牧师所主持的megachurch 基督使馆教会(Christ Embassy)在全球有数以百万计的信众。

YOU Church设立之初，是作为位于苏黎世的国际基督协会(International Christian Fellowship)外部链接的分支组织，一度名为“天国国际使馆”(Kingdom Embassy International)。在内部分裂重组后，它以“国际言与灵”(Word & Spirit International)的名称运营过一段时间-自2015年以后，它开始以“YOU Church”的名义运作。





you church (1) You church service

除了主日礼拜，教堂还举办祈祷者之夜和小型圣经学习课。他们还为信众的孩子们提供舞蹈和空手道课程以及游戏室。教堂同时还资助海外讲经活动，比如说在多米尼加共和国和菲律宾。

然而，该组织也招致不少批评。去年在Infosekta求助热线(德)外部链接中，针对该组织的投诉求助数量排名高居第二(多达35次)外部链接。Wanieck则认为，投诉求助电话数量增长，是所谓的“Infosekta在制造恐慌”。

根据Infosekta提供的信息，那些打给热线投诉YOU Church的人士普遍提到三个问题：“康复、治愈”，金钱问题，以及信众与家人逐渐疏离。

治愈

作为YOU Church仅有的几位带薪员工，Wanieck兼职为该团体工作。

(YOU Church)

“人们一般是从其他基督徒、朋友或是社交媒体上听说我们的，他们希冀通过上帝的指点来为一些具体问题找到解决办法，”Wanieck说。

其中一个“康复”办法针对的是对偏头痛甚至更严重的身体疾病的治疗。Wanieck的助手、接待我的另一位女士说，她一直无法受孕，但是当她参加了一个特别“康复”服务后，她“受到祝福”，从而生下了两个孩子，自那以后，她开始参与YOU Church的礼拜活动。这位助手不想公开她的身份，因为她曾经收到过一位不喜欢YOU Church的人士的威胁。

“现在许多人都不敢承认这种‘康复’服务有效，因为媒体和怀疑论者们都说：那是个谎言，”Wanieck说。

有些信众因为怕影响到教堂承诺的“康复”效果，从而拒绝和停止接收正规的医学治疗。这些案例为YOU Church招来了不少指责之声。

“但人们获得了‘康复’后，我们会要他们去医生那里进行验证。我们从来没有说要(他们)停止正规治疗，”Wanieck说。

她觉得，如果有些人在被告知不要停止医学治疗的情况下，自己还是选择停止接受治疗，那么教堂不应因此而受到谴责。



金钱

Wanieck没有告诉我们YOU Church的年度开销。但是据她所说，就算所有信徒都按照教堂推荐的那样，向教会捐出个人收入的10%，教会也没法负担所有免费活动的开销-这些活动包括福音音乐会、礼拜日服务、体育活动及其日常运营成本。10%这一数字，来自于旧约中的概念“十分之一”(tithes)，而福音派团体一直以来都被诟病用信众捐赠来填充其金库。

“并不是说如果你不付10%，你就不能来到教堂。这是很可笑的。你应该是自由地、愉快地捐出，而不将其视为一种负担，”Wanieck说。

据她所说，当人们运用上帝的准则行事时，他们就会变得更加成功。她说她曾在祈祷时听到一个信息，使得她的一个工作项目节省下25万瑞郎(约合180万元人民币)。

“当你经历了‘康复’奇迹，你在职业和个人生活中取得了成功，那么为什么不能很自愿地、怀着愉悦心情地回馈些东西呢？”她说。

疏远

去年，一位母亲到媒体上投诉(德)外部链接说，YOU Church给她的两个女儿洗脑，导致她们切断了与她的一切联系。Wanieck否认了这些指控，声称这个家庭在女儿们加入教会之前就已经存在许多问题了。她说，那位母亲撒了谎，YOU Church并没有毁掉她与女儿们的关系，而媒体也在那桩不实报道上添油加醋。

这位发言人同时声称，绝大多数对YOU Church的指控，来自于信徒们的朋友和亲人，而那些人本人从来都没有参加过任何礼拜活动。

“人们甚至撒谎说，我们把信徒囚禁在地窖里并让他们受饿。这是诽谤，”她说。





Infosekta对于YOU Church的看法 Infosekta求助热线的Susanne Schaaf认同YOU Church与其他更隐秘的团体并不一样。 但她坚持认为，这些所谓的“自由教会”表现出类似邪教的倾向。 “乍一看，它们跟任何圣经团体一样。但这只是硬币的一面，它的背面则是黑白对立的立场：，要么你和我们、还有上帝一起，要么你就是撒旦的追随者，”她说。 她还说，有些成员捐出的费用，-超出了他们的承受能力，就因为团体领袖说，他们会对其给予十倍或百倍的回馈。 关于“康复”这一问题，Schaaf知道YOU Church已经正式明确表示不要求信徒停止接收正规治疗。但是，她认为YOU Church应该采取更多措施，来防止信众根据自己所愿来解读信息。 “当人们最终遇到问题时，这些团体总是试图将问题推到外部因素、或是成员自己身上。这些有争议的团体应该为他们的信息该如何被解读而负责，”Schaaf说。

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(翻译：樊桦), swissinfo.ch

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