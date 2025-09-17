La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Un simple accident» de Panahi représentera la France aux Oscars

Keystone-SDA

"Un simple accident" du réalisateur iranien Jafar Panahi représentera la France aux Oscars, a annoncé mercredi dans un communiqué le CNC, en charge de la sélection. Ce film, co-produit en France, a remporté la Palme d'or au dernier Festival de Cannes.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Pour le président du Centre national de la cinématographie (CNC), Gaëtan Bruel, cette sélection montre que la France «est le coeur battant des coproductions internationales et une terre d’accueil pour les créateurs du monde entier, notamment ceux qui sont empêchés de travailler dans leur propre pays».

Jafar Panahi, récompensé à Cannes pour son film tourné clandestinement, a connu la prison à deux reprises dans son pays d’origine, où il est retourné après l’obtention de sa récompense.

Reconnu comme l’une des figures majeures du cinéma iranien, le cinéaste a déjà obtenu plusieurs distinctions, notamment à Berlin, et à Venise. Il n’a cependant jamais concouru aux Oscars.

«Le seul moyen pour concourir aux Oscars, c’est d’être présenté par un pays, et l’Iran n’a jamais voulu que Jafar Panahi représente l’Iran», a expliqué Philippe Martin, fondateur des Films de Pelléas, qui a co-produit le film. Il s’est dit «très heureux parce que ce film a un message tellement fort politiquement que plus il résonnera, plus il sera vu, plus on en parlera et mieux ce sera».

Prochaine étape le 16 décembre

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Hollywood publiera le 16 décembre la «shortlist» des films candidats à un Oscar et annoncera le 22 janvier les cinq films nominés dans la catégorie. La remise des Oscars aura lieu le 15 mars au Dolby Theater à Los Angeles.

La Suisse a retenu le film Heldin» («En première ligne») de Petra Volpe pour la représenter.

