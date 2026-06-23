Accord en vue du rachat de l’Olympique lyonnais par Michele Kang

Keystone-SDA

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Un accord a été trouvé pour un rachat de l'Olympique lyonnais par la femme d'affaires américaine Michele Kang, qui le dirige depuis un an, a annoncé mardi Eagle Football Group (EFG), propriétaire du club.

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(Keystone-ATS) L’opération envisagée prévoit le rachat de la totalité des parts d’EFG détenues par la holding Eagle Bidco qui a été placée en mars sous administration judiciaire, soit 87,78% du capital pour un prix de 30 millions de dollars (24,3 millions de francs au cours actuel), explique le groupe dans un communiqué.

«C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique Lyonnais», a réagi la femme d’affaires, citée dans un communiqué du club. «Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL», ajoute-t-elle.

L’offre reste soumise à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, et sa réalisation au maintien de l’équipe de l’OL en Ligue 1 pour la saison 2026/2027. S’il est assuré sur le plan sportif, il reste conditionné à un aval de la DNCG qui avait menacé l’an dernier de le rétrograder en raison de son fort endettement.

Michele Kang, qui est déjà propriétaire de l’équipe féminine OL Lyonnes, a été auditionnée mercredi par le gendarme financier du football français.

L’Américaine, actuelle patronne d’EFG, s’engage également à apporter «jusqu’à 71 millions d’euros de nouveaux fonds au groupe OL», sous forme de prêts d’actionnaires, au cours des deux prochaines saisons de compétition, avec une première tranche de 31 millions mise à disposition immédiatement après finalisation de l’opération.

Par ailleurs, «les principaux prêteurs de l’OL ont consenti certaines facilités sur les 18 prochains mois» si l’opération se déroule comme prévu, souligne de son côté l’OL. «Cet acte fort de leur part témoigne de leur soutien à la future actionnaire et dirigeante».

EFG précise que l’opération comprend «l’extinction d’environ 232,6 millions de dette». Une majorité des créances sont détenues par le fond américain Ares.

Après le rachat des parts d’EFG détenues par Eagle Bidco, il est prévu que soit lancée une offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes, offre qui devra être déposée «au plus tard en octobre 2026».

EFG sera rebaptisé «OL Groupe», son nom précédant le rachat du club en 2022 par l’Américain John Textor, et la société restera cotée en Bourse, précisent EFG et l’OL.

Michele Kang restera présidente et Michael Gerlinger directeur général. «L’Olympique Lyonnais sera toujours géré séparément d’OL Lyonnes», indique encore le club.

La cotation des actions d’EFG doit reprendre mercredi.