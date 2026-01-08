La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Keystone-SDA

Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien de 23 ans a comparu devant le Tribunal cantonal, ce jeudi. En première instance, il avait écopé de 4 ans de prison ferme et d'une expulsion du territoire de 7 ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 7 août 2025, le Tribunal de Sierre l’avait reconnu coupable de divers chefs d’inculpation: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d’extorsion aggravée; complicité de tentative d’extorsion aggravée. Jeudi, le premier procureur Olivier Elsig a conclu au rejet de l’appel et à une confirmation de la peine. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor a plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion.

Le trafic de haschisch du prévenu et d’un coauteur présumé a porté sur la vente d’au moins 540 kilos pour un bénéfice de 540’000 francs.

Comme en première instance, le Maghrébin a admis un trafic durant 30 mois et non de 3 ans et avoir vendu 250 kg de haschisch. Il a refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

