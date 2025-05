Aigle (VD) lance un prix de la durabilité

Keystone-SDA

La commune d'Aigle lance la première édition de son Prix de la durabilité, doté de 10'000 francs. Les candidats ont jusqu'au 31 juillet pour déposer un projet susceptible de contribuer à un avenir plus durable pour la ville du Chablais vaudois.

(Keystone-ATS) Ce prix « a pour but d’encourager et de soutenir les projets locaux et innovants, portés par des habitants, entreprises ou entités aiglonnes », fait savoir la Commune d’Aigle lundi dans un communiqué.

Les projets seront évalués en fonction de leur contribution aux objectifs du développement durable, de leur impact positif direct pour la commune et ses habitants, de leur aspect innovant et de leur faisabilité. La remise du Prix aura lieu le 24 septembre prochain, en marge de la Semaine du Goût, dont Aigle est la capitale pour 2025.