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Albert Rösti sera opéré du dos la semaine prochaine

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération "urgente" du dos la semaine prochaine. Il exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte les semaines suivantes. Sa suppléance sera assurée par le conseiller fédéral Martin Pfister.

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(Keystone-ATS) Albert Rösti continuera de participer aux séances du Conseil fédéral, dans un premier temps virtuellement, a indiqué mercredi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication dans un communiqué. Ses apparitions publiques, ses voyages et ses rendez-vous prévus durant la période de convalescence sont annulés ou reportés.

«L’intervention est urgente», a déclaré M. Rösti, cité dans le communiqué. «Elle a été planifiée sans délai afin que je puisse de nouveau m’investir pleinement pour mon département et pour la Suisse.»

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