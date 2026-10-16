Alcon obtient l’approbation de la FDA pour un collyre

Keystone-SDA

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L'autorité sanitaire américaine (FDA) a homologué les gouttes ophtalmiques Brytly d'Alcon, un traitement contre les rougeurs oculaires disponible sans ordonnance. Il s'agit du premier collyre sans prescription médicale contenant de l'apraclonidine.

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(Keystone-ATS) Brytly est autorisé uniquement chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus et ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour, précise la FDA vendredi dans un communiqué.

Les rougeurs oculaires sont fréquentes. Elles sont le plus souvent provoquées par le gonflement ou la dilatation des vaisseaux sanguins à la surface de l’oeil, qui peuvent résulter d’irritations mineures, notamment dues à la sécheresse oculaire ou à la poussière.

Des collyres contenant des concentrations plus élevées d’apraclonidine, un principe actif qui resserre les petits vaisseaux sanguins de l’oeil, sont déjà disponibles sur ordonnance pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou devant subir certains types de chirurgie oculaire au laser.

Cette autorisation s’inscrit dans le cadre des priorités de santé publique de la FDA, qui visent notamment à améliorer l’accès à des médicaments abordables, peut-on lire dans le communiqué. L’agence s’emploie activement à créer des conditions favorisant la concurrence et à élargir la disponibilité des médicaments sans ordonnance.

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