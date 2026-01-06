Alcon renonce à acquérir Staar Surgical

Keystone-SDA

Le spécialiste ophtalmologique genevois Alcon renonce à acquérir la société américaine Staar Surgical. La forte opposition des actionnaires de Staar s'est avérée insurmontable.

1 minute

(Keystone-ATS) Après plusieurs reports, les actionnaires de Staar devaient se prononcer mardi sur l’offre de rachat améliorée d’Alcon lors d’une assemblée générale extraordinaire. Cependant, il était déjà évident avant même la tenue de cette assemblée que le projet était voué à l’échec.

Selon les premières estimations d’un conseiller en droits de vote, le nombre de voix requises en faveur de la vente de Staar à Alcon ne pourrait être atteint, a annoncé mardi l’entreprise américaine spécialisée dans les dispositifs médicaux ophtalmiques. Par conséquent, Staar entend mettre fin à l’accord de fusion avec Alcon.

D’après la société basée à Lake Forest en Californie, cette rupture de contrat n’aura aucune conséquence financière pour les deux parties. Aucun versement d’indemnités ne sera exigé.

Les réactions à l’annulation de la fusion ont été mitigées sur les marchés financiers. Alors que les actions d’Alcon progressent à la Bourse suisse et sont en hausse de 2,1% à 64,96 francs vers 15h35, un effondrement des prix se dessine dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street, où les actions de Staar (-16,5%) sont négociées sur le Nasdaq, la bourse américaine des valeurs technologiques.