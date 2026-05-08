Allemagne: fin de la prise d’otages dans une banque sans blessés
La prise d'otages dans une banque de la ville de Sinzig, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est terminée vendredi en milieu d'après-midi sans faire de blessés mais le ou les suspects se sont enfuis, a indiqué la police à l'AFP.
(Keystone-ATS) Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque de Sinzig et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes «indemnes». «L’auteur ou les auteurs ont quitté les lieux par un moyen encore inconnu, immédiatement après avoir enfermé ces personnes dans la salle des coffres», est-il ajouté.