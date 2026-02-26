La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Keystone-SDA

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff et la délégation ukrainienne emmenée par Roustem Oumerov ont entamé leur rencontre informelle à Genève. La réunion a démarré jeudi vers 13h30 dans un grand hôtel genevois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une rencontre bilatérale» a commencé, a affirmé sur les réseaux sociaux M. Oumerov. «Nous continuons notre travail dans le cadre du processus de négociation», a-t-il ajouté.

Au centre des discussions, le volet économique pour le soutien et la reconstruction de l’Ukraine, les investissements et la collaboration à long terme. Mais cette discussion doit aussi permettre de préparer la troisième série de pourparlers entre Washington, Kiev et Moscou début mars, avait annoncé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des questions humanitaires et les prisonniers de guerre seront aussi abordés à Genève. «Nous attendons des résultats concrets pour le retour de nos citoyens», explique le chef négociateur ukrainien.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision