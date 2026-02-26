Américains et Ukrainiens ont dialogué à Genève

Keystone-SDA

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff et la délégation ukrainienne emmenée par Roustem Oumerov ont dialogué de manière informelle à Genève. La réunion a duré environ quatre heures dans un grand hôtel genevois.

1 minute

(Keystone-ATS) Le chef négociateur ukrainien Roustem Oumerov est parti à pied au terme des discussions, a constaté Keystone-ATS en début de soirée. Au centre des discussions, le volet économique pour le soutien et la reconstruction de l’Ukraine, les investissements et la collaboration à long terme.

Mais cette réunion devait aussi permettre de préparer la troisième série de pourparlers entre Washington, Kiev et Moscou début mars, avait annoncé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celle-ci pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis et non à Genève.

Des questions humanitaires et les prisonniers de guerre ont été abordés jeudi. «Nous attendons des résultats concrets pour le retour de nos citoyens», affirmait au début de la rencontre le chef négociateur ukrainien. Il a ensuite affirmé en soirée sur les réseaux sociaux que la Suisse avait participé à une partie des discussions.