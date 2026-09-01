Anthropic loue pour 35 milliards de dollars de calcul Nvidia

Keystone-SDA

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Anthropic, créateur de l'assistant d'IA Claude, a signé un contrat de 35 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul auprès de Lambda, un fournisseur de services informatiques soutenu par Nvidia, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.

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(Keystone-ATS) Le contrat, sur six ans, porte sur un centre de données au Texas, où Lambda mettra en service des serveurs équipés de puces Nvidia qu’il louera à Anthropic «pour répondre à la demande croissante pour Claude», selon cette source.

Il s’ajoute à un contrat d’environ 45 milliards de dollars, également sur six ans, signé la semaine dernière par Anthropic avec la société britannique Nscale, elle aussi soutenue par Nvidia, pour un site en Virginie-Occidentale, a confirmé la même source.

Anthropic, qui a reconnu en avril être en difficulté pour satisfaire la demande de ses clients, au point de dégrader son service aux heures de pointe, mène comme son rival OpenAI une course à la puissance de calcul. L’entreprise de San Francisco a signé depuis le printemps une dizaine d’accords, auprès de fournisseurs de «cloud» (l’informatique en ligne) et des grands concepteurs de puces d’IA, Nvidia, Google, Amazon et AMD.

Les seuls contrats dont le montant a été publié dépassent 130 milliards de dollars, selon un décompte de l’AFP. L’entreprise, dont la valorisation approche les 1.000 milliards de dollars, prépare une entrée en Bourse à l’automne, potentiellement record.

Anthropic et OpenAI, qui prépare aussi son introduction en Bourse, doivent convaincre les investisseurs qu’ils auront la puissance de calcul nécessaire à leur croissance.

Alliance de géants

Cette course, dont la facture se chiffre en centaines de milliards pour chaque concurrent, est plus que jamais financée par les fabricants eux-mêmes: selon le Wall Street Journal, c’est Nvidia qui est locataire du centre de données texan, développé par Hut 8, un ancien mineur de bitcoin. Lambda, dont Nvidia est actionnaire, y installera des puces de ce dernier avant d’en louer l’usage à Anthropic.

Nvidia, premier fournisseur mondial de puces d’IA, s’est allié le 10 août à six géants de la finance nord-américaine pour réunir à terme plus de 500 milliards de dollars, destinés à financer les achats de ses clients. Un objectif sans accord définitif à ce stade.

Une semaine plus tard, le groupe a accordé une garantie pouvant atteindre 105 milliards sur le financement du méga-centre de données qu’OpenAI louera dans l’Ohio.

Nvidia a par ailleurs investi jusqu’à 10 milliards de dollars dans Anthropic en novembre 2025.

Cette imbrication entre le fournisseur et ses clients alimente depuis un an les craintes d’une bulle et des accusations de «financement circulaire».