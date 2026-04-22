Article sur la Comédie: le Bureau du Municipal va porter plainte

Keystone-SDA

Le Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé de porter plainte pour violation du secret de fonction, après la publication mardi par le média Léman Bleu d’informations issues de travaux confidentiels de commission. Elles portaient sur la Comédie de Genève.

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(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié tard mardi soir, le Bureau indique avoir pris connaissance «avec consternation» d’un article diffusé le jour même par Léman Bleu. Ce dernier dévoile des propos tenus lors des séances de la Commission des arts et de la culture lors de l’examen de la motion «Pour la transparence, la responsabilité et le respect du personnel à la Comédie de Genève».

Il est précisé dans cet article que la journaliste est en possession de l’ensemble des procès-verbaux de cette commission. Le Bureau rappelle donc que les travaux de commissions sont soumis au secret de fonction selon le Règlement du Conseil municipal (RCM). Chaque membre du Conseil municipal s’engage à garder le secret lors de sa prestation de serment au début de son mandat.

Plusieurs mois de crise

L’annonce de ce dépôt de plainte pénale n’est que le dernier épisode en date d’une crise à la Comédie de Genève qui a débuté à l’automne 2025. Plusieurs employés ont dénoncé le management de sa directrice, Séverine Chavrier, évoquant un climat de travail dégradé et de nombreux départs au sein de l’institution.

Ces accusations ont conduit à l’ouverture d’audits et à sa mise à l’écart partielle, divisant le monde culturel et politique de la République. En février dernier, Séverine Chavrier a contesté en justice la décision de la Fondation d’art dramatique (FAD) de ne pas reconduire son mandat qui se termine en juin 2027. Estimant être victime d’une cabale, elle a aussi porté plainte pénale.