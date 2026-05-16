Australie: un homme décède après une attaque de requin

Keystone-SDA

Un homme d'une trentaine d'années est mort samedi à la suite d'une attaque de requin en Australie-Occidentale, ont indiqué les services de secours locaux. L'incident s'est produit peu après 10h00 au large de l'île de Rottnest, près de Perth.

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(Keystone-ATS) «Malheureusement, l’homme n’a pas pu être réanimé», a déclaré dans l’après-midi la police d’Australie-Occidentale. Le ministère des Industries primaires et du Développement régional de l’Etat a indiqué à l’AFP que l’homme avait été mordu par un grand requin blanc de quatre mètres de long et a exhorté les visiteurs à faire preuve d’une «vigilance accrue».

Il s’agit de la première attaque mortelle de requin en Australie-Occidentale depuis mars 2025, lorsqu’un surfeur avait été mutilé au large d’une plage isolée.

Près de 1300 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie depuis 1791, dont plus de 260 ont entraîné la mort, selon une base de données répertoriant les rencontres entre ces prédateurs et les humains. La dernière victime en date est un garçon de 12 ans décédé après avoir été attaqué par un requin dans la baie de Sydney en janvier.

Cette attaque était la troisième meurtrière à Sydney depuis septembre. Elle avait été suivie de trois autres, non létales, dans les 48 heures suivantes dans l’Etat de Nouvelles-Galles du Sud, poussant les secouristes à appeler la population à éviter les plages.

Les scientifiques australiens estiment que la surfréquentation des eaux et la hausse des températures des océans modifient les schémas migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à une augmentation des attaques.