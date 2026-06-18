La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Béatrice Métraux devient présidente de Caritas Vaud

Keystone-SDA

Béatrice Métraux est la nouvelle présidente de Caritas Vaud. L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise (2012-2022) succède à Mikael Karlström, qui a occupé ce poste durant douze ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’ancienne politicienne de 70 ans a été élue mercredi par l’assemblée générale de Caritas Vaud. «Son parcours lui a permis de développer un solide réseau au sein des institutions cantonales, communales et associatives, ainsi qu’une connaissance approfondie des enjeux sociaux auxquels sont confrontées les personnes les plus vulnérables de notre canton», relève l’association dans son communiqué.

Outre Caritas Vaud, Béatrice Métraux co-préside également depuis 2024 l’Avivo Suisse, l’association de défense des intérêts des retraités.

Dans son communiqué, Caritas Vaud rend aussi hommage à Mikael Karlström, saluant notamment «son engagement constant» en faveur des personnes en situation de précarité, «sa capacité à fédérer» les partenaires de l’institution et «son attachement aux valeurs de justice sociale».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision