Béatrice Métraux devient présidente de Caritas Vaud

Keystone-SDA

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Béatrice Métraux est la nouvelle présidente de Caritas Vaud. L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise (2012-2022) succède à Mikael Karlström, qui a occupé ce poste durant douze ans.

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(Keystone-ATS) L’ancienne politicienne de 70 ans a été élue mercredi par l’assemblée générale de Caritas Vaud. «Son parcours lui a permis de développer un solide réseau au sein des institutions cantonales, communales et associatives, ainsi qu’une connaissance approfondie des enjeux sociaux auxquels sont confrontées les personnes les plus vulnérables de notre canton», relève l’association dans son communiqué.

Outre Caritas Vaud, Béatrice Métraux co-préside également depuis 2024 l’Avivo Suisse, l’association de défense des intérêts des retraités.

Dans son communiqué, Caritas Vaud rend aussi hommage à Mikael Karlström, saluant notamment «son engagement constant» en faveur des personnes en situation de précarité, «sa capacité à fédérer» les partenaires de l’institution et «son attachement aux valeurs de justice sociale».