Bas-Rhin: une professeure blessée à l’arme blanche
Une enseignante de 66 ans a été blessée au visage par un coup de poignard mercredi matin au collège de Benfeld, dans le Bas-Rhin. L'établissement a été évacué, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.
(Keystone-ATS) Un adolescent de 14 ans a été interpellé, indique la gendarmerie. Le jeune garçon s’est alors porté lui-même des coups de couteau, a-t-on ajouté de même source. Selon le quotidien régional les Dernières nouvelles d’Alsace, le pronostic vital de cette enseignante de musique n’est pas engagé.