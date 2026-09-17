Beat Feurer quitte le Conseil municipal de Bienne

Keystone-SDA

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Après près de 14 ans en poste, Beat Feurer a annoncé jeudi qu'il va quitter le Conseil municipal de Bienne (BE) à fin mars. L'UDC alémanique est actuellement le seul homme de l'exécutif.

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(Keystone-ATS) «J’ai décidé de quitter des années de travail intensives car je vais devenir dans quelques jours grand-père pour la première fois – du côté de ma famille de coeur – et j’aimerais avoir du temps pour cela», a déclaré Beat Feurer, ému, devant les médias. Le politicien a ajouté qu’à l’âge de 66 ans, c’est le moment de partir et d’ouvrir un nouvel horizon.

«Quand je vais arrêter, j’aurai 67 ans, je commence à avoir moins de forces et j’aspire à avoir des journées moins longues», a ajouté Beat Feurer. Né à Bienne, le politicien est entré en 2013 au Conseil municipal. Il a été en charge de l’action sociale et de la sécurité pendant dix ans, puis depuis avril 2023 des finances.

Durant mon mandat, «ce qui m’a le plus marqué, «c’est l’humain», les rencontres avec les personnes. Avec quelques larmes, le politicien a rendu hommage à ses collaborateurs, avec lesquels il a tissé des relations de confiance.

Discussions pour un successeur

Le comité de l’UDC locale a été informé il y a dix jours de sa décision de retrait. «Des discussions sont en cours pour trouver un successeur», a ajouté Beat Feurer. Le Conseil municipal de Bienne a été mis au courant mercredi et les collaborateurs de la ville jeudi matin. «Il est trop tôt pour moi d’évoquer un éventuel autre mandat politique à l’avenir», a-t-il précisé.

Il appartient «à la liste sur laquelle Beat Feurer avait été réélu en septembre 2024 de présenter un ou une candidate pour lui succéder. La Chancellerie municipale informera dans les prochains jours les responsables de la liste du délai imparti pour lui soumettre le nom de la personne en question», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Ce nom sera ensuite publié dans la feuille officielle d’avis. Une opposition pourra être faite à cette nomination par la récolte de 3000 signatures de personnes disposant du droit de vote communal dans les quatre semaines qui suivront la publication. «Si la proposition n’est pas contestée, ou si l’opposition n’aboutit pas, le Conseil municipal déclarera la personne proposée élue tacitement. Si l’opposition aboutit, une élection complémentaire ouverte sera organisée», a ajouté la Chancellerie.

L’exécutif biennois est composé de quatre femmes et à majorité de gauche, avec la maire (PS) Glenda Gonzalez Bassi, la Verte Lena Frank et la socialiste Anna Tanner. La PLR Natasha Pittet et l’UDC Beat Feurer le complètent.

Les francophones, qui constituent près de 44% de la population biennoise, un pourcentage en hausse depuis plusieurs années, sont représentés au sein de l’exécutif par la maire Glenda Gonzalez Bassi et Natasha Pittet.