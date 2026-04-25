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Berlin accuse la Russie de la cyberattaque contre Signal

Keystone-SDA

Berlin a attribué samedi à la Russie les attaques répétées de la messagerie Signal. Plusieurs responsables politiques allemands, mais aussi des diplomates, militaires et journalistes ont vu leur communication piratée depuis février.

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(Keystone-ATS) «Le gouvernement fédéral part du principe que la campagne de phishing visant le service de messagerie Signal a vraisemblablement été pilotée depuis la Russie», a appris l’AFP des cercles gouvernementaux.

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