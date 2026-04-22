Berne: nouvelle procédure d’acquisition d’oeuvres d’art

Keystone-SDA

La ville de Berne va instaurer une nouvelle procédure d'acquisition pour sa collection d'oeuvres d'art. Celle-ci se déroulera en deux étapes.

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(Keystone-ATS) Dans un premier temps, les personnes intéressées pourront proposer des artistes. Pour qu’une candidature soit retenue, il faudra qu’ils aient un lien avec la ville de Berne. Ensuite, un jury de la commission culturelle de la ville examinera les candidatures, indiquent mercredi les autorités municipales dans un communiqué.

Le jury va alors établir une liste restreinte. Après un examen approfondi et des visites d’ateliers, il va recommander deux ou trois artistes pour l’acquisition des oeuvres. Ensuite, la sélection concrète des oeuvres se fera en collaboration avec les créateurs.

La ville dispose chaque année de 30’000 francs pour ces achats, qui servent à la fois de récompense et de soutien aux artistes. Elle acquiert différentes oeuvres comme des peintures, des sculptures ou des photographies.

La collection de la ville, qui existe depuis le début du XXe siècle, compte environ 4200 oeuvres d’art, selon son site web. Environ un tiers de ces oeuvres sont exposées dans une centaine de lieux appartenant à l’administration municipale et à des services qui lui sont proches. D’autres oeuvres sont prêtées de manière permanente dans différents musées de la capitale, notamment le Musée d’art.