Berne: un crédit de 6,4 millions demandé pour d’importants travaux

Keystone-SDA

Le législatif de la ville de Berne est appelé à valider un crédit de 6,4 millions pour consolider un mur de plus de 100 ans à la Neubrückstrasse. L'ouvrage présente d'importants dommages et a déjà dû être consolidé à plusieurs reprises.

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(Keystone-ATS) Le mur en question se trouve juste au-dessus du chantier du tunnel d’accès à la nouvelle gare RBS. Comme prévu, ces travaux ont affecté la structure du mur. Aujourd’hui, vu l’avancement de la construction du tunnel, aucun autre impact n’est à craindre.

Dans le même temps, la portion de route concernée sera réaménagée et adaptée pour faciliter la circulation du trafic lent, annonce mardi le Conseil municipal de Berne dans un communiqué.

L’exécutif de la ville va proposer au législatif d’accepter un montant de 6,4 millions de francs pour la planification et la réalisation du projet. Les travaux ne commenceront pas avant mi-2027.