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Bienne: accusé de manquements, le commandant quitte son poste

Keystone-SDA

Le commandant des sapeurs-pompiers de la ville de Bienne, à qui d'"importants manquements" étaient reprochés", remet son tablier et prend de nouvelles fonctions dans l'administration municipale. Il avait été mis en congé à la suite d'une enquête administrative.

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(Keystone-ATS) Le commandant et la ville de Bienne sont parvenus à un accord, indique cette dernière mardi dans un communiqué.

Fin janvier 2026, la Direction de l’action sociale et de la sécurité avait informé des résultats de l’enquête administrative menée entre août et décembre 2025 au sein du Service des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Aucun acte relevant du pénal n’avait été retenu, mais les investigations avaient révélé «d’importants manquements en matière de conduite et de communication» de la part de l’intéressé.

Désormais, ce dernier travaillera dans la réorganisation, déjà en cours, du service et du Département de la sécurité publique. «Les parties ont convenu de garder la confidentialité sur les modalités de cette solution, conclue d’un commun accord», signale encore le communiqué.

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