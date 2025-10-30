La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bienne (BE) partenaire de la nouvelle plateforme «Redonner vie»

Keystone-SDA

La Ville de Bienne (BE) devient partenaire de la nouvelle plateforme "Redonner vie", un projet mené en commun par plus de 70 organisations. Ce réseau s’est fixé comme objectif de ramener la nature dans les zones habitées avec des actions de tous types.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La commune propose des offres attrayantes dans ce but sur la page actualisée de son service de l’environnement, a-t-elle indiqué jeudi. Plus de 70 organisations font partie du réseau «Redonner vie». La plateforme, basée à Zurich, «inspire, met en réseau et invite tout le monde à participer», précise le communiqué.

